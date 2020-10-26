Hamileliğinizin 33. haftasına girdiniz, zaman zaman sancılarınız olacaktır ancak bu sancılar büyük ihtimalle doğum sancısı değiller. Bu sancılar Braxton Hicks olarak adlandırılır ve vücudunuzun gerçek doğuma hazırlanma yollarından birisidir. Peki, Hamileliğin 33. haftasında neler olur? Hamileliğin 33. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 33. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 33. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİNDE NELER OLUR?

Şuan bebeğiniz yaklaşık olarak 1,80 kg ağırlığında ve 44 cm boyunda.

Bebeğiniz duyabiliyor, hissedebilir ve hatta görebiliyor.

Gözleri ışığı algılayabilir ve buna göre gözbebekleri büyüyüp küçülüyor.

Bebeğinizin bağışıklık sistemi bu süreç itibari ile daha çok güçleniyor.

Bebeğinizin teni biraz daha kalınlaştı ve buruşuk uzaylı görünüşünü hızlıca kaybederek daha estetik görünüme sahip olmaya başladı. İskelet yapısı ve kemikleri her geçen gün sertleşiyor.

Kafatası katılaşıyor ancak kafatasındaki kemikler henüz birbirine kaynamadı. Bu durum kemiklerin hareket etmesini ve hafifçe üst üste gelmelerini sağlıyor ki bu bebeğinizin doğum kanalına daha kolay girmesini ve doğum anının kolaylaşmasını sağlayacaktır. Bu kemikler erken çocukluk dönemine kadar tam anlamıyla kaynamazlar, bu yüzden bebeklik ve çocuklukta beyin büyüdükçe dokulara uyum sağlayabileceklerdir çünkü dokular genişledikçe kemikler de büyürler.

Plasenta sıvısı 33. haftada minimum seviyeye düşmüş durumda, çünkü her geçen gün bebeğiniz büyüyor ve plasenta içinde daha fazla yer kaplıyor. Bu sebeple bebeğinizin bazı hareketleri sizin artık canınızı yakıyor olabilir.

Bebeğiniz şu an neredeyse doğmuş bir bebek gibi davranıyor: Uyurken gözlerini kapatıyor ve uyanıkken açıyor. Rahim duvarı artık iyice inceldiği için rahminize daha çok ışık giriyor ve bu da bebeğinizin gece ve gündüz arasındaki farkı daha iyi algılamasına sebep oluyor.

Bebeğiniz şu an büyük ihtimalle baş aşağı pozisyona geçti, 6 hafta içerisinde pelvis bölgesine inecek ve baskı yapmaya başlayacak. Bu pozisyon sadece bebeğinizi doğuma hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelişen beynine daha fazla kan gitmesini sağlıyor.

HAMİLELİĞİN 33 HAFTASINDA ANNENİN BEDENİNDE NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLUR?