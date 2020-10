39. haftadasınız ve doğum her an kapınızı çalabilir. Artık büyük ve önemli bir maceranın sonuna gelmek üzeresiniz, üstelik bu maceranın bitişinde mucizevi bir ödül sizi bekliyor olacak. Ancak beklenilen doğum tarihi gecikebilir bu durumda hemen panik yapmayın, çünkü bu süreçte anne adaylarının sadece %5’lik bir kısmı tam beklenilen hafta içerisinde bebeklerini dünyaya getirebilmektedir. Şu andan itibaren önünüzdeki 2 hafta içerisinde bebeğinizin kucağınızda olacağına kesinlikle emin olabilirsiniz. Peki, Hamileliğin 39. haftasında neler olur? Hamileliğin 39. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 39. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Hamileliğin 39. Haftasında Bebeğin Gelişiminde Neler Olur?

• 39. haftada olduğunuzdan, doğuma çok az bir süre kaldı ve bebeğiniz şuan 51 cm boyunda ve ortalama olarak 3,4 kg ağırlığında ayrıca doğuma kadar artık bu ölçüler çok fazla değişme olmayacaktır.

• Fazla yeri olmadığı için, sadece bir taraftan diğer tarafa hareket edebiliyor.

• Bebeğiniz rahminize düştüğü 9 ay önce tek bir hücreydi ancak şimdi ise 200 milyon hücreden oluşan küçük bir insan ve tam 300 kemikle dünyaya gelmesine çok az bir zaman kaldı. Bu kemikler doğumdan sonra ve o büyüdükçe birleşecek ve yakında diğer insanlar gibi 206 tane kemik ile hayatına devam edecektir.

• Bu inanılmaz seyahat süresinde, plasentanız gereken besin ve antikorları bebeğinize bağışıklık sistemini oluşturması için sundu. Bu yüzden doğumdan sonraki 6 ile 12 ay, bebeğinizin bağışıklık sistemi onu enfeksiyonlardan koruyacaktır.

• Beyni ve vücudu hala gelişmekte ayrıca doğduktan sonra ve çocukluğu boyunca da gelişmeye devam edecek.

• Bebeğiniz anne karnından çıktıktan sonraki süre zarfında üşümemek için mümkün olduğunca yağ depolamaya çalışıyor ve bu depoladığı bu yağlar sayesinde önündeki günlerde de onun vücut sıcaklığını dengelemede en büyük yardımcısı olacaktır.

• Bebeğinizin beyin gelişimi hala devam etmektedir üstelik bu süreç bebeğiniz dünyaya geldiğinde de son bulmayacak, beyin gelişimi doğumdan sonraki 3 yıl boyunca devam edecektir.

• Doğumdan önce nihayet bebeğinizin rengi pembeden beyaza dönüşüyor. Bunun sebebi derisinin altında biriktirdiği yağdan kaynaklanıyor. Bebeğinizin cilt tonu genetiğinden gelen etkilerle koyu tonda bile olsa ilk doğduğunda derisinde yeterince pigment olmamasından dolayı açık renkli bir tene sahip olarak doğacaktır.



Hamileliğin 39. Haftasında Annenin Bedeninde Ne Gibi Değişimler Olur?

• 39. hafta ile birlikte doğum yaklaşıyor ve son birkaç gün çok daha hızlı geçebilir.

• Bebeğiniz artık tam anlamı ile doğum pozisyonunu almış durumda. Bu durum sizin daha rahat nefes almanızı sağlayacak çünkü ciğerlerinize daha az baskı uygulanacak. Ancak pelvisinize daha fazla baskı uygulanacaktır.

• Eğer varisleriniz varsa, son zamanlarda daha fazla belirginleşecektir. Bu progesteron hormonunun damarları rahatlatmasıyla alakalı bir durumdur ayrıca bacaklarınızın daha fazla yük taşıyor olması vücudunuzda daha fazla kanın dolaşımına sebep oluyor.

• 39. haftada ağrılarınız ve her geçen gün büyüyen göbeğiniz sebebiyle sürekli oturmak ve dinlenmek isteyeceksiniz. Ayrıca bebeğinizin her an doğma ihtimali ile plan yapmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Doğumdan önceki son günlerde anne adayı olarak bu günlerinizi verimli ve rahatlatıcı bir şekilde geçirmeye gayret edin. Hatta mümkünse sinemaya gidin, çok yorulmayacağınız şekilde ufak bir yürüyüş yapın, evinizde kitap okuyun kısaca rahatlayın ve hamileliğinizin son günlerinin keyfini çıkartın.

• Bu haftaki muayenenizde, doğum uzmanınız ya da doktorunuz karın muayeneleri yapmaya başlar, bunun dışında rahim boyunuzun açılıp açılmadığını kontrol etmek için iç muayene de yapılmaktadır. Ancak bu muayeneler sonrasında bile bebeğinizin tam olarak ne zaman doğacağı kesinlikle bilinemez. Eğer bebeğinizin doğumu, beklediğiniz tarihi geçtiyse, uzmanınız bebeği kontrol etmek için mutlaka randevu verecektir. Genellikle ultrason ile yapılmakta olan bu kontrol 40. Hafta itibari ile hamileliğin doğal sürecine devam edilmesinde bir sorun olup olmadığını göstermektedir. Fakat bu dönem itibari ile doğum sancınız 2 hafta içinde kendiliğinden gelmezse uzmanlar duruma daha erken müdahale etmek zorunda kalabilirler. Hatta bazı hamileliklerde 40. haftadan sonra bebeğin gelmemesi anneye ve bebeğe zarar vereceği ihtimali göz önünde bulundurulduğunda beklemeden derhal müdahale edilir. Doğumun gerçekleştirilmesi için suni sancı verilmesi veya sezaryen, seçeneklerden bazıları olabilir.

• Bebeğinizin doğumunu beklerken onun hareketlerine dikkat etmeniz büyük önem taşır. Bebeğinizin sürekli bildiğiniz ve alışık olduğunuz normal hareketlerinde her hangi bir artma veya azalma hissettiğiniz zaman doğum uzmanınıza ya da doktorunuza bunu mutlaka bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca doğum belirtisi olan suyunuzunuz geldiğini düşünüyorsanız yine derhal doktorunuza haber verin. Ayrıca hamilelik suyu geldiği halde kasılmalarınız başlamamış olabilir, ancak suyun gelmesi doğumun artık başladığı anlamını taşır. Bu sebeple suyunuzun geldiğinden şüpheleniyor olsanız dahi derhal doktorunuzu arayın çünkü doğum başlamış olabilir.