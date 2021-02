Elma parlak ve sert kabuklu bir meyve olarak bilinmektedir. Kırmızıdan yeşile kadar çeşitli renklerde olabilmektedir. Kolay yetişen bir meyve olan elma ülkemizin birçok bölgesinde yetişmektedir. Elmanın birden çok ve çeşitli cinsleri bulunmaktadır. Bedenen en uygun meyvelerden biri olan elma çok faydalı bir besin kaynağıdır. Bu meyve hastalıklara şifa olabilme özelliğiyle de tanınmaktadır. İçerisinde A vitamini ve C vitaminini fazlaca bulundurmaktadır. Elma, kabuğuyla beraber çiğ tüketildiğinde insan vücuduna daha çok fayda sağlamaktadır. Elmanın içerisinde bulundurduğu C vitamini bir insan vücudunun günlük ihtiyacı olan C vitamini miktarı bakımından yeterlidir.

Hamilelik Sırasında Elmanın Faydaları Nelerdir?

• Astım Rahatsızlığını Önleme: Yapılan araştırmalar hamilelik döneminde elma yemenin doğacak bebeğin astıma yakalanmasını engelleyebilen koruyucu bir etkiye sahiptir.

• Anemi Rahatsızlığını Önleme: Hamilelik döneminde kansızlık anne ve bebeği olumsuz yönde etkiler. Anne adaylarının sürekli halsiz, yorgun olmasını sağlarken, bebekler ise, erken doğum ve düşük tehlikesi riski vardır. Elma içermiş olduğu yoğun demir vitamini ile anemi rahatsızlığının önüne geçerek anne ve bebeğin sağlığını korur.

• Zararlı Gıdaların Etkisini Azaltma: Hamilelikte uzmanlar civa ve kurşun içeren besinlerden uzak durulmasını tavsiye etmektedirler. Civa ve kurşunun toksit içerikleri hamilelikte bebeğinizi olumsuz etkileyebilir. Hamilelik döneminde günde bir adet elma tüketmek yanlışlıkla tüketilen civa ve kurşunun zararlarını tamamen önleyecektir.



• Sindirim Rahatsızlığını Önleme: Hamilelik döneminde kabızlık ve sindirim sorunları çok yaşanmaktadır. Yenilen gıdanın sindirilememesi ve boşaltımın sağlanamaması ile anne adayında kasılmalar meydana gelecek ve bu durum bebeği de etkileyecektir. Elma içerdiği lif ile hazımsızlığın engellenmesini ve sindirim sisteminin düzenlenmesini yardımcı olacaktır.

• Bağışıklık Kazandırma: C vitamini birçok hastalığa ve enfeksiyonlara şifa olur. Vücutta depolanamayan ve düzenli alınması gereken bir vitamin çeşididir. Elmada yoğun miktarda C vitamini bulunmaktadır. Her gün yenilecek olan elma ile vücudun vitamin ihtiyacı karşılanacak, anne adayı ve bebeğinin hastalıklara yakalanma riski de azalacaktır.

• Enerjiyi Yükseltme: Hamilelik döneminde vücut ağırlaşmakta ve harcanılan enerji daha da artmaktadır. Anne adayları kendilerini halsiz hissettiği takdirde, yarım ya da bir adet elma yenilmesi ile kısa süreli de olsa enerji yükselecektir. Elma karbonhidrat barındırdığı için, enerjiye olumlu etki eder.



Akciğerlerin Güçlenmesi: Elma, antioksidan bakımından zengin bir meyvedir. Düzenli yenilmesi ile solunum problemleri ve akciğere bağlı çoğu rahatsızlıklar önlenir ve akciğerin güçlenmesi sağlanabilir.