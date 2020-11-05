Kırmızı ve yeşil elma çeşitlere cilde çok fayda sağlamaktadır. Daha sağlıklı ve genç bir cilt için yüksek miktarda kolajen ve elastin içermektedir. Yapısında bol miktarda; A vitamini, B vitamini, B1 ve B2 vitamini, C vitamini ve E vitamini bulunmaktadır.
Elmanın Cilde Faydaları;
- Cilt bakımı için yapılan maskelerde kullanılması oldukça fayda sağlamaktadır.
- Genç ve canlı bir görünüme kavuşmaya yardımcı olmaktadır.
- Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlamaktadır.
- Yaşın ilerlemesiyle oluşan kırışıklıkların giderilmesini sağlamaktadır.
- Mikrop ve bakterilerden cildi arındırarak, enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaktadır.
- Cilde nemlendirme ve yanaklardaki renk pigmentlerin dengelenmesini sağlamaktadır.
- Elma alınan A, B, C vitaminlerini saklayarak antioksidan özellik içermekte ve cildi korumaktadır.
- Gözenekleri temizleyerek, sıkılaşmasını sağlamaktadır.
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