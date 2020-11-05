Kırmızı ve yeşil elma çeşitlere cilde çok fayda sağlamaktadır. Daha sağlıklı ve genç bir cilt için yüksek miktarda kolajen ve elastin içermektedir. Yapısında bol miktarda; A vitamini, B vitamini, B1 ve B2 vitamini, C vitamini ve E vitamini bulunmaktadır.

Elmanın Cilde Faydaları;