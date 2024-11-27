Hamilelik döneminde vücudunuzda -belki de daha önce hiç deneyimlemediğiniz- bazı sorunlarla karşılaşmanız son derece doğaldır. Hamilelikte mide yanması da bunun en sık rastlanan örneklerinden biridir.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Hamilelik hormonları, alt özofagus sfinkteri olarak adlandırılan yemek borusuyla midenin birleştiği yerde yer alan kapakçığın gevşemesine sebebiyet verir. Bu gevşeme midenin yemek borusuna geri kaçmasına ve mide yanmasına neden olur. Mide asidi ise yemek borusunda tahriş meydana getirdiği için mide yanmasını hissini meydana getirir. Mide yanması aynı zamanda mide ekşimesi olarak da belirtilir.

MİDE YANMASI NE ZAMAN BAŞLAR? Hamileliğin özellikle ilk 3 ayı ve 3. trimester döneminde yaygın bir şekilde mide yanması görülebilir. 3. Trimester dönemi hamilelikle üçüncü üç aylık dönem olarak bilinir. 28. Haftadan başlayarak hamileliğin sonuna kadar sürebilir. Doğumla birlikte de etkisini kaybeder. REKLAM HAMİLELİKTE MİDE YANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR? Hamilelikte yaşanan mide yanmasının bazı belirtileri söz konusudur. Göğüste ağrı veya yanma başta olmak üzere midede şişkinlik ve öksürük şeklinde belirtiler veren hamilelikte mide yanmasının belirtileri şu şekilde özetlenebilir:

- Göğüste yanma ve ağrı hissi - Ağır ve şişkin hissetmek - Sık geğirme yaşanması - Hıçkırık - Öksürük - Boğazda acı veya ekşi bir tat hissetme - Mide içeriğinin ağza kadar gelmesi Bu belirtileri yaşamak hamilelikte mide yanması yaşadığınız bir göstergesi olabilir. Ancak sürecin hassasiyeti düşünüldüğünde daha sağlıklı bir kontrol için doktorunuza danışmanız gerekebilir.

REKLAM GEBELİKTE MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR? 1. YEME DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN Geniş bir öğündense küçük porsiyonlarla sık sık yemek yemeyi tercih edin. Çikolata, poğaça, kızartma gibi yağlı yiyecekler, baharatlı yiyecekler, turunçgiller gibi mide yanmasını tetikleyebilecek yiyeceklerden kaçının. Yemeklerinizi yavaş yiyin. En erken hamilelik belirtileri Anne adayları nasıl beslenmeli? 2. ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN Tükürük asidin seyrelmesine yardımcı olur ve bu nedenle yemekten sonra ürettiğiniz tükürük miktarını artırmak, asit üretimini önlemeye yardımcı olmanın harika bir yoludur. Mide yanmasını azaltmak için 30 dakika boyunca sakız çiğnemeyi deneyin.

3. BALLI MUZ YİYİN Muz, mide duvarını ve yemek borusunu koruyan, yanma ve mide ekşimesi gibi semptomları azaltan flavonoidler içerir. Bal da yine sindirimi destekleyen enzimler içerdiği için bir çorba kaşığı bal ve muzu birlikte tüketmek yanmaya iyi gelir. 4. DAR GİYSİLER GİYMEKTEN KAÇININ Dar ve rahatsız edici giysiler giymeniz karın boşluğu içerisindeki basıncı artıracak ve dolayısıyla mideniz üzerindeki baskıyı artıracaktır. Hali hazırda hamilelik nedeniyle karın boşluğu içerisindeki alan bir hayli kısıtlanmış olduğundan midede reflü oluşma olasılığını artırmamak adına rahat ve esnek kıyafetleri tercih etmenizde fayda vardır.

REKLAM 5. LİFLİ BESİNLER TÜKETİN Mide yanmasını şiddetlendiren bir diğer önemli sorun ise kabızlıktır. Kabızlık dönemlerinde besinlerin bağırsak içerisinde ilerleyişi yavaşladığından midede yukarı yönlü baskı artabilir. Bu sorundan korunabilmek adına lif içeriği yüksek olan meyve ve sebzeler, kuru baklagiller ve tam tahılları tüketmenizde fayda vardır. 6. ELMA VE ARMUT YİYİN Her iki meyvede mide asitini düzenlemeye yardımcı olur. Mide yanması yaşadığınızda herhangi birini kabuğu ile birlikte tüketebilirsiniz.

7. YEMEK SONRASI ALIŞKANLIKLAR EDİNİN Yemek yedikten sonra yaklaşık 1 saat uzanmayın. Yemekten sonra şekersiz sakız çiğneyin. Sakız çiğnemek, tükürük bezlerinizi harekete geçirir. Bu da asitleri nötrleştirir. HAMİLELİKTE MİDE YANMASI TEDAVİSİ Hamilelikte mide yanması durumunda kişinin kendi sağlığı ve bebeğin sağlığı için bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanılmamalı ve ilk olarak bir doktora danışılmalıdır. Hastanın durumuna göre de kullanılan ilaç değişiklik gösterir. Hamilelikte mide yanması durumunda uygulanan genel tedavi yöntemleri şu şekildedir: