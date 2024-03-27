Hamilton'ın yerine kim yarışacak?
Mercedes'te gündem; önümüzdeki sezon Lewis Hamilton'ın yerine kimin yarışacağı. Alman ekibinin patronu Toto Wolf'un adayları arasında; Max Verstappen, Fernando Alonso ve Carlos Sainz bulunuyor
Formula 1'de sezonun en çarpıcı gelişmesi; 7 kez Dünya Şampiyonu unvanlı Lewis Hamilton'un 2025'te Ferrari adına yarışacağını açıklaması oldu.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Alman ekibi, bu açıklamanın ardından, Hamilton'un yerine geçecek alternatifleri araştırmaya başladı.
Mercedes takım patronu Toto Wolf'ün gündeminde de bu konu vardı.
Alman yönetici, Max Verstappen'in ilk tercih mi olduğuyla ilgili soruyu ''Evet onun performans seviyesini görüyorsunuz, ama diğer adayları da küçümsemek istemem'' şeklinde cevapladı.
Wolff, diğer seçeneklerle ilgili "Açıkçası Fernando Alonso çok heyecan verici, Carlos Sainz da çok iyi'' ifadelerini kullandı.
Avustralya basını, Formula 2'de Prema Racing'in sürücüsü Kimi Antonelli'nin de adaylar arasından yer aldığını iddia etti.