Hamit Altıntop: "2028 ve 2032 adaylığımız için çok değerli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım
ABONE OL

Hamit Altıntop: "2028 ve 2032 adaylığımız için çok değerli"

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elçisi Hamit Altıntop, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Bu bizim 2028 ve 2032 adaylığımız için de çok değerli. Umarım güzel bir maçla bunu tamamlayabiliriz. İnşallah Türkiye'mizi, İstanbul'umuzu en iyi şekilde herkese yansıtabiliriz" dedi

Hamit Altıntop:
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında Yenikapı’da gerçekleştirilen Şampiyonlar Festivali’nde Şampiyonlar Ligi Efsaneleri Futbol Turnuvası’nda oynayan TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi Elçisi Hamit Altıntop daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Final maçı öncesi güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen Altıntop, "Olayı ne kadar ciddiye aldığımızı, altyapımızın ne kadar iyi olduğunu, zaten misafirperverliğimizi her fırsatta gösteriyoruz. Böyle bir önemli organizasyonda tekrar yansıtmak çok kıymetli. Bizim 2028 ve 2032 adaylığımız için de çok değerli. Umarım güzel bir maçla bunu tamamlayabiliriz. İnşallah Türkiye'mizi, İstanbul'umuzu en iyi şekilde herkese yansıtabiliriz" diye konuştu.

Geçmişte çok büyük başarılar elde edildiğini ifade eden Hamit Altıntop, "Geçmişte çok büyük başarılarımız var. Galatasaray’ın 2000’de bize yaşattığı UEFA Kupası var. 2002’de Şenol hocamızla Dünya Kupası üçüncülüğümüz, 2008’de benim de bulunduğum Fatih hocamızla Avrupa Şampiyonası üçüncülüğümüz bunalar çok değerli şeyler. Bir nevi bunun değerini, kıymetini bilememişiz, üstüne koyamamışız. Burada en büyük sıkıntılardan biri eğitimdir. Bu yeteneği, bu azmi ilim, bilimle bağdaştırmamızdır. Burada sadece kısa, günlük başarının peşinden koşmamızdan kaynaklanıyor. Benim şahsi fikrim oraya doğru bir ivme var. Genç hocalarımız liglerden sahne alıyor. Çok değerli oyuncularımız var. A Milli Takım’ın yaş ortalaması, Avrupa’nın en düşük yaş ortalaması. Bunu da ilim, bilimle, doğru motivasyonla bağdaştırabilirsek, gelecekte çok güzel şeyler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ı Avrupa'da "dişine göre rakipler" bekliyor - Galatasaray GS Haberleri
FUTBOL İşte Cimbom'un Devler Ligi yolu
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!
FUTBOL Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri: Teklif yapıldı!
FUTBOL Fenerbahçe'de Dzeko sesleri!
Jose Mourinho'dan Trabzsonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a kanca!
FUTBOL Mourinho'dan Uğurcan'a kanca!
Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması: Sponsorluk gelirse...
FUTBOL Öztürk'ten Icardi açıklaması!
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! - Son Dakika Spor Haberleri
FUTBOL A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
İtalyanlar bombayı duyurdu! Galatasaray, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor - GS Haberleri
FUTBOL İtalyanlar bombayı duyurdu!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Tielemans zirvesi yarın - GS Transfer Haberleri
FUTBOL Tielemans'ta son dakika!
Joao Felix'ten Galatasaray'a yakın takip!
FUTBOL Joao Felix çılgınlığı!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko sesleri!
FUTBOL Fenerbahçe'de Dzeko sesleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.