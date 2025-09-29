Hamsinin geleceği için 6 ülkeye çağrı

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, geçmiş yıllara oranla avcılığında düşüş yaşanan hamsinin tekrar denizlerde bol avlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu çalışmaların en başında hamsi avcılığına getirilen kota uygulamasının yer aldığını belirten Samsun, kontrol ve denetim faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinin de Türkiye'nin hamsi stoklarının korunmasında kararlı bir duruş sergilediğini aktardı.

Türkiye'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesine rağmen Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Rusya ve Gürcistan'ın yeteri kadar çaba göstermediğini vurgulayan Samsun, "Biz hamsiyi 9 santimetreden küçük avlamıyoruz. Başka ülkelerde olmayan teknolojik cihazları gırgır teknelerinde muhafaza eden Türk balıkçıları son yıllarda oldukça bilinçli davranıyor" dedi.

REKLAM

Türk balıkçıların Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen koruma ve kontrol faaliyetlerine destek olduklarını da ifade eden Samsun, şöyle konuştu: