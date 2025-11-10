Hande Doğandemir ile Emre İzer evleniyor
Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Emre İzer ile yeniden bir araya gelen Hande Doğandemir, evleniyor
Giriş: 10.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 10.11.2025 - 14:27
Hande Doğandemir, haziran ayında bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre İzer ile barışmıştı. Âşıklardan müjdeli haber geldi.
Hande Doğandemir, eski sevgilisi ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
Emre İzer'den evlilik teklifi alan Doğandemir, tektaşını sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ