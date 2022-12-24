"KİLO ALDIYSAN LİNÇ EDİLİYORSUN!"

Bir dönem kilo aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü isim, "güzellik" ve "beden algısı" hakkında şunları söylemişti:

Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın 'değerli' olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun.