Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hande Erçel, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. İtalya'dan dönenen oyuncu, seyahatinin hem iş hem de tatil amaçlı olduğunu belirterek; "Davetli olarak gittim geldim, güzel bir tatil de yapmış oldum" dedi.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

İki yıldır aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile birlikteliğin bittiği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Hande Erçel; "Ayrılık yok, her şey yolunda" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

"BU DA BENİM ÖZELİM"

Hande Erçel ayrıca Hakan Sabancı ile evlilik sorularına da; "O kadarı da bana kalsın. Bu da benim özelim" dedi.