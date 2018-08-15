Gamze Erçel ve Caner Yıldırım tatilde

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, nişanlısı Caner Yıldırım ile Çeşme'de tatil yapıyor. Erçel'in sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü