Hande Erçel ve Gamze Erçel Milano Moda Haftası'na katıldı

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile birlikte Milano Moda Haftası’na katıldı.

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan haftada boy gösteren Erçel, gri ve beyaz tonlarının hakim olduğu şık ve iddialı takımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tarzıyla öne çıkan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de büyük beğeni topladı. Erçel’in paylaşımlarına takipçilerinden yorumlar geldi.

Fotoğraflar: Instagram