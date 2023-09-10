Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan gün batımı pozu
Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden yeni fotoğraf geldi
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı son dönemin en çok konuşulan birlikteliklerinden.
İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti.
İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.
Çift, İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmelerinin ardından aşklarını saklamıyor.
Son olarak Hakan Sabancı, sevgilisiyle gün batımında verdikleri bu pozu sosyal medya sayfasına taşıdı.
Temmuz ayında İtalya'nın Milano kentinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, daha sonra rotalarını tatil beldesi Portofino'ya çevirmişti.