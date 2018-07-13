BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; doğal, çekici, etkileyici, zeki, sağlıklı bir insansınız. İş hayatınızda yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkartmasını iyi beceriyorsunuz. Çevrenizde aranılan bir insansınız. Hava değişimleri sizi çok fazla etkiliyor. Bu sene hayatınızda büyük ilerlemeler, önemli değişimler oluşabilir. Değişime açık olun.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş tutulması ev ve aile alanlarınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Ev değişimi, ev alımı, satımı, aile bireylerinin hayatındaki önemli olaylar yaşayacağınız olasılıklardan birkaç tanesi. Bazı güç çekişmelerine bu dönemde hazırlıklı olmalısınız. Aile içi ilişkilere bu dönemde dikkat edin. Sıkıntılı yönler ortaya çıkabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş Tutulması yakın çevrenizde oluşacak. Yakınınızda bulunan kişilerin, akraba, kardeş, kuzen, yakın dostlarınızın hayatındaki değişimlere tanık olabilirsiniz. Yine satış, reklam, pazarlama, tanıtım işleriniz hızlanabilir. Bu alanlarda önemli adımlar ve başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Burası kısa vadeli eğitim alanlarınız olduğundan eğitime yönelik adımlar, kararlar hızlanabilir ama bazı çekişmeler ve zorlanmalar da karşınıza gelebilir sevgili Boğalar.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş Tutulması, elinize para geçmesine sebep olabilir sevgili İkizler. Maddi konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere, hızlı adım ve başlangıçlara açık olmalısınız. Ortak para alanlarınızdaki çekişmeler konuların üzerinden tekrar tekrar geçmenize neden olabilir. Ortağınız veya eşinizle olan parasal konularda sürtüşmelere açık olmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin burcunuzda oluşan Parçalı Güneş Tutulması hayatınızda, fiziki görüntünüzde önemli değişimleri, beklenmedik ve ani olayları karşınıza getirebilir. Hayatınızda önemli adımlar oluşabilir, bu adımlar özel hayatınızdaki güç çekişmelerini de içerebilir. Alacağınız kararları ortağınız veya partnerinize kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar alacak ve bu tutulmayı doğru kullanırsanız yıldızınızı parlatacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş Tutulması kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir. Bu tutulmada olayları çok fazla zorlamamaya özen göstermelisiniz. Güç çekişmelerinden, oyunlardan uzak durun.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre alanlarınızda Güneş tutulması yaşanacak. Sosyal çevrenizde, ideallerinizde, fikirlerinizde büyük değişimlere hazır olun. Yine arkadaşlarınızın hayatında da hızlı ve beklenmedik olaylar bu tutulmayla beraber cereyan edebilir. Çevreniz değişebilir ve özel hayatınızdaki değişimler sizi zorlayabilir. Sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasındaki güç oyunlara ve çekişmelere dikkat edin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş Tutulması, kariyerinizde hızlı ve beklenmedik başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Bu tarih ve sonrasında işlerinizin daha hızlı ilerlediğini görebilir ve karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Aile hayatınızdaki güç çekişmelerine bu tutulma zamanında dikkat etmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş Tutulması, seyahat, yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla yapılacak girişimler, ticaret, ithalat, ihracat, hukuki konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir. Fikirsel olarak anlaşmazlıklar ve güç çekişmeleri bu dönem ortaya çıkabilir. Yine yüksek eğitim, yabancı ülkede alınacak bir eğitimin kapıları hızlı bir şekilde aralanabilir. Üniversite sonuçlarıyla beraber başka bir ülkeye veya şehre gitme konuları hızlanabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş Tutulması partnerinizin, ortağınızın parasal durumunda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir sevgili Yaylar. Banka işleri, kredi alımı, parasal konular, vergi, stopaj, miras, nakafa işleri bir anda karşınıza gelebilir. Bir borcun altına girebilirsiniz. Hızlı olaylarla bu tutulma hayatınızı şekillendirecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş Tutulması, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde hızlı olaylar yaşamanıza neden olacak. Partnerinizin hayatındaki hızlı gelişmeler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Taşınma, yer değiştirme, ortaklı bir projeye veya işe dahil olmak öne çıkabilir. Hukuki meselelerle, açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı çekişmeler, partnerle sürtüşmeler ortaya çıkabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parçalı Güneş tutulması, iş hayatınızda, günlük hayat düzeninizde ve sağlığınızda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Yeni işler, açılımlar altında olacaksınız yalnız iş alanlarınızda güç çekişmeleri, sürtüşmeler de karşınıza gelebilir. Bu tutulmada dengeyi iyi sağlamalısınız. Sağlığınıza gereken özeni bu tutulmayla beraber göstermelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş tutulması, aşk hayatınızda, çocuk alanlarınızda hızlı olayları karşınıza getirebilir. Bu tarihlerde yeni bebeğin hayatınıza katılması, çocuğunuz varsa onunla ilgili konular, bir bebek haberi gündeme bomba gibi düşebilir. Bu zaman kadar aşk hayatınızda aradığınızı bulamadıysanız bu tarih ve sonrasında aşk karşınıza gelebilir. Sosyal çevrenizle olan bağlantılarınıza ve çekişmelere dikkat edin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN