AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün Ay Kova Burcunda dolaşacak. Beslenmede Yağ günleri olduğundan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Yeni insanlarla tanışmak, kaynaşmak, arkadaşlıklar edinmek, sosyal olmak, kendimizi dışarı atmak, gezmek ve paylaşmak, iş görüşmelerinde kendimizi rahat ifade etmek ve iyi intiba bırakmak için harika bir gün.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; cömert, özgür, rahat, akıllı bir insansınız. Hayatınızla ilgili konularda acele kararlar vermeye müsaitsiniz. Araştırma ve detay gerektiren işler tam size göre. İlaç, sağlık gibi alanlar size çok uygun olabilir. İnsanlara karşı kin tutmuyorsunuz. Bu sene dengenizi sağlarsanız istediklerinizi rahat gerçekleşteebilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlarınızdan hayatınıza dair desteklendiğinizi bilmek güzel olacak. İşbirliğine yatkın davranışlarınız olmasına rağmen sevdiğiniz insanla bugün aynı fikirleri paylaşmayacaksınız. Yine de sevdiğinize anlayışlı yaklaşacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kalabalık ortamlarda şartlarınızı kolay oluşturacaksınız ama aklınız ailevi konulara takılı olacak. Aile hayatınızda konuştuklarınızla yaptıklarınız birbirine uymayabilir. Huzuru önce kendi içinizde oluşturun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, seyahate çıkma, değişik yerlerde bulunma arzunuz yüksek olacak. Arkadaşlarınız ve çevreniz sizi destekliyor. Yalnız önce sizin kendinize ve fikirlerinize inanmanız gerekiyor. O zaman işler yoluna girebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailenizin harcamaları ve parasal konularına yardım etmek kendinizi iyi hissettirebilir. Yine de kafanızdaki hesabı tutturmak kolay olmayacak. Para işlerinizde bol keseden harcamalarda bulunmayın, hesabınızı bilin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiğiniz insanla yapacağınız kısa vadeli planlar hoşunuza gidebilir. Çevrenizden faydalanmasını iyi bileceksiniz. Özel hayatınıza ve partnerinizin fikirlerine bu aralar önem vermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para kazanmaya odaklı olduğunuz bu dönem, işlerinizin karşılığını almak sizin için önemli olacak. Günlük hayatınızda bazı fikir ayrılıkları sizi zorlayabilir. Onarıcı ve yenileyici olmaya çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda veya eğlenceli yer ve ortamlarda keyfinize diyecek olmayabilir. Partnerinizden alacağınız destekle kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Sosyal ortamlarda keyfiniz aşağıya çekilebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ev ve aile hayatınızda dinlenmek ve kendinizi adeta sığınağınızda hissetmek isteyeceksiniz. Bu hassas geçen günler ardından iyi gelebilir. Davranışlarınızda zorlandığınız alanları gözden geçirmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenizle, arkadaş ortamlarınızda oldukça keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Kısa vadeli planlar sizi daha çok heyecanlandıracak. Uzakta bulunan akrabalarınız bazı konuşmalarla canınızı sıkabilirler. Aldırış etmeyin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hayatınızdaki oluşumları maddiyata dökmek ve karşılığını almak için harika bir gün olabilir. Yalnız henüz dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Ortaklaşa atılacak adımlar daha çok işinize yarayacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kendi alanlarınıza yöneleceğiniz, kendi isteklerinizi yerine getirmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla bakış açılarınız bir değil, ilişkilerinizde hassaslıklar oluşabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün canınız pek önemli işlerle uğraşmak istemezken, daha geri planda olacağınız işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuşmalar canınızı sıkmasın. Bu aralar herşeye takılıyorsunuz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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