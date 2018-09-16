2 | 14

Dizinin yeni sezonda yine çarşamba akşamları ekrana geleceğini belirten Kurtuluş Zeydan, dizinin isminin 'Diriliş Osman Gazi' değil bu sene de 'Diriliş Ertuğrul' olacağını söyledi. Kurtuluş Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.