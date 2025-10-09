Hande Ünsal ve Umur Doma'dan sürpriz düet Hande Ünsal ve Umur Doma, 'Gel' isimli şarkıda bir araya geldi; söz ve müziği Umur Doma'ya ait şarkı, 10 Ekim'den itibaren tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak

