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        Haberler Magazin Hande Yener, annesiyle olan fotoğraflarını paylaştı

        Hande Yener, annesiyle olan fotoğraflarını paylaştı

        Hande Yener, 17 Mart'ta kaybettiği annesiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:43
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        Annesiyle olan fotoğraflarını paylaştı
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        17 Mart'ta annesini kaybeden Hande Yener, acı kaybından sonra annesi Yıldız Özyener ile birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Hande Yener'in oğlu, Çağın Kulaçoğlu da merhum anneannesiyle olan fotoğrafı yayımladı.

        Hande Yener, acı kaybını sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu; "Dünyamı kaybettim. Anneciğimi toprağa verdim. Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran baş sağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"

        Fotoğraflar: Instagram

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