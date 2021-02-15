Hande Yener: 'Boşuna' yaşanmaz bu dünyada

"Boşuna' yaşanmaz bu dünyada" 0:00 / 0:00

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Popçu Hande Yener, yepyeni bir sürpriz ile sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Carpe Diem' albümünden 'Boşuna' şarkısına klip çeken Yener, müzikseverlerin beklemediği bir anda klibi yayınladı.

İlk kez 14 Şubat'ta yayınlanan klip, sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Hande Yener'in kariyerinin 20'nci yıl özel albümü olan 'Carpe Diem'in üçüncü video klibi 'Boşuna'nın sözleri Mete Özgencil ve Devrim Karaoğlu, müziği ve aranjesi ise Devrim Karaoğlu imzası taşıyor.

'Boşuna' şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde Afrika Tanzanya'da terk edilmiş bir evde klip çekildi. Sanat yönetmenliğini Aytekin Yalçın'ın üstlendiği klipte sanatçı, Kadir Kılıç tasarımlı kıyafet ile kamera karşısına geçti.

Klibi 14 Şubat'ta yayınlayan Hande Yener, "Benim en büyük aşkım şarkılarım ve sevenlerim... Sevgi adına özel bir günde yeni klibimi çıkarmak istedim. Herkese armağan olsun. 'Boşuna' yaşanmaz bu dünyada sevin, sevilin" diye konuştu.