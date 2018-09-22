Hande Yener eski sevgilisi Sinan Akçıl ile pişti oldu!

Eski sevgililer Hande Yener ve Sinan Akçıl, önceki gün bir alışveriş merkezinin restoranında pişti oldu. Yener, dostlarıyla sohbet ettiği sırada içeriye Akçıl’ın girmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Aynı kareye girmemek için çaba sarf eden Yener, beş dakika sonra arka kapıdan çıktı