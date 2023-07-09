Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Ören Plajı’nda Aromaterapi Festivali düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde bugün de şarkıcı Hande Yener sahneye çıkacaktı. Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yener'in konserini iptal etti.

"YASAKLANACAK BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Hande Yener, konserinin iptal edilmesinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bu akşam gerçekleşecek Balıkesir konserimiz bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından maalesef iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim, bu değişmez. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir. Hümanist olmak ve toplumu ayrıştırmamak en uygun davranış biçimi ve hep tercihim bu…