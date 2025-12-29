Habertürk
        Haberler Magazin Hande Yener'in Z kuşağı paylaşımı: Küçümsemek hata olur

        Hande Yener: Z kuşağını küçümsemek hata olur

        Hande Yener, Z kuşağını hedef alanlara sitem etti; "Küçümsemek, doğanın kanununu reddetmek gibi bir hata olur"

        Giriş: 29.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:11
        "Z kuşağını küçümsemek hata olur"
        Şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesaj ile Z kuşağını hedef alanlara sitem etti.

        Mesajına; "Z kuşağını acımasızca aşağılayıcı konuşanlar sizin çocuğunuz ya da torununuz yok mu?" ifadeleriyle başlayan Hande Yener, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Onlara da hakaret ediyorsunuz bu şekilde. Yepyeni bir yıla onları üzerek kırarak dışlayarak girmeyi seçmeniz üzücü. Çok değil biraz ileride doktor, avukat ya da öğretmen olduklarında onlardan sevgi ve ilgi bekleyeceksiniz. O zaman geldiğinde ne olacak? Büyüklere saygı, küçüklere sevgi vermeliyiz. Küçümsemek, doğanın kanununu reddetmek gibi bir hata olur.

