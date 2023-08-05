Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Hande Yener: Yeni nesil rütbesini bilmeli

        Hande Yener: Yeni nesil rütbesini bilmeli

        Hande Yener tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Mustafa Sandal-Uzi polemiği hakkında "Yeni nesil rütbesini bilmeli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Yener, önceki gün Bodrum Torba'da yer alan bir otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

        2

        Dansçı arkadaşlarıyla birlikte olan şarkıcı, görüntülediğini fark etmese de tedbir alarak yattığı yerde şort ve gömleğini giydi.

        3

        Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "500 milyon dilenmeler artık olmuyor. Gerçek şarkılar yerini buluyor” sözleri Yener’e hatırlatıldı. Şarkcı, konuyla ilgili şöyle konuştu: O şarkıcılar, iki yıl aradan sonra kaybolup gidiyorlar. Şu an benim çıkardığım şarkı bir numara. Benden bi' tane daha yok.

        "KENDİ ÜLKEME PARA KAZANDIRIRIM"

        Tatil için yurt dışı değil yurt içini tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, "Ben kendi ülkeme para kazandırırım” ifadelerini kullandı.

        4

        "O ZAMAN SÖZLEŞMEYE EKLEYECEKSİN"

        Mustafa Sandal ile Uzi arasındaki yaşanan olaya da değinen şarkıcı, "Bence yeni nesil birazcık rütbesini bilmeli. Çünkü bir rahatsızlık duyuyorsan o zaman sözleşmene ekleyeceksin ilk sahne alırım ya da sonra çıkarım” diye konuştu.

        #HANDE YENER
        #Uzi
        #mustafa sandal
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!