Handknattleiksfelag - IR Reykjavik karşılaşma önü

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Handknattleiksfelag, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü IR Reykjavik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Handknattleiksfelag 45 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken IR Reykjavik 18 puanda ve 10. sırada. Handknattleiksfelag son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. IR Reykjavik, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Handknattleiksfelag galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, IR Reykjavik galibiyet oranı 0.00.

Handknattleiksfelag önceki hafta Keflavik mücadelesinde 2-1 kazandı.

IR Reykjavik, Fylkir karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Handknattleiksfelag, 18 gol attı ve 5 gol yedi.

IR Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. IR Reykjavik, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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