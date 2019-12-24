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Hangi araçlar ne kadar MTV ödeyecek? MTV 2020 tutarı ne kadar? MTV 2020 oranları

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yüzde 12 olarak açıklandı. Gelişmenin ardından milyonlarca araç sahibi yeni yılda ödeyeceği MTV ücretlerini araştırmaya başladı. İşte 2020 yılında ödenecek Motorlu taşıtlar vergisi tutarları...

MTV 2020 oranları

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Söz konusu oranın 2019 yılı için yüzde 15.9 belirlenmesi ise, artış oranının geçen yılın altında kaldığını gösteriyor. 

Peki, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle MTV 2020 tutarı ne kadar oldu? İşte motorlu binek araçlara göre MTV oranları...

MTV 2020 tutarları da her yıl olduğu gibi iki taksitle ödenecek. Birinci taksit ödemeleri 1 Ocak-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

 

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