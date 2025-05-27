Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hem kamu hem de özel bankalar, bireysel müşterilere yönelik olarak 50 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans ya da ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında sağlanan kredilerin geri ödeme süresi genellikle en fazla 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte, 2025 yılının Mayıs ayı itibarıyla faizsiz kredi kampanyası sunan bankaların güncel listesi ve detaylar...