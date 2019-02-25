Peyniri fazla tüketmek sizin sadece peynir sevdiğinizi göstermez. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, uzmanlar, bir besini normalden fazla tüketiyor olmanın, vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret edebileceğine dikkat çekiyor. Peki kendinizi yemekten alamadığınız besinlerin hangi sorun ya da sorunların işareti olabileceğini biliyor musunuz? Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Ömür Karamahmut konuyla ilgili örnekler üzerinden bilgilendiriyor.
*KIRMIZI ET: Fazla kırmızı et tüketmenin en bilinen nedeni demir eksikliğidir. Kırmızı et aynı zamanda esansiyel bir vitamin olan B12 kaynağıdır. Yemediğiniz halde canınız kırmızı et tüketmek istiyorsa demir ve B12 suplementleri kullanmanız gerekebilir.
*TATLI: Aşırı tatlı yeme isteği çeşitli nedenlerle ilişkilendirilebilir. Bu tüketimin nedeni; çinko, magnezyum ve krom eksikliği olabilir. Günlük krom suplementi tüketmek insülin seviyesini dengeler ve aşırı şeker yeme isteğini baskılar.
*ÇİKOLATA: Çikolata yeme isteği özellikle kadınlarda menstrual dönemde artar. Az kalorili diyetler veya uzun süreli açlık durumları da şeker ve çikolataya duyulan isteğin fazlalaştığı dönemlerdir. Aşırı çikolata tüketimi magnezyum minerali eksikliğinin de bir göstergesi olabilir. Magnezyum eksikliği uyku düzenini olumsuz yönde etkileyerek kişiyi yorgun hale getirir ve stres seviyesini artırır. Bu durum şeker ve çikolataya olan eğilimin artma nedeni olarak görülebilir.
*YUMURTA: Yumurtanın beyazını sevmediğiniz halde fazla tüketme ihtiyacı duymanız biotin eksikliğinin işareti olabilir. Biotin vücutta birçok fonksiyonu olan vitaminlerdendir. Özellikle tırnak ve saç sağlığı açısından ihtiyaç duyulur.
*ÇAY – KAHVE: Aşırı çay - kahve tüketimi fosfor eksikliğinin bir göstergesi olabileceği gibi, sodyum ve demir eksikliğinden de kaynaklanabilir.
*ALKOL: Normalden fazla alkol tüketimi potasyum, kalsiyum, gultamin eksikliklerinin bir sonucu olabilir.
*MEYVE – SEBZE: Aşırı meyve ve sebze tüketme isteği C vitamini eksikliğine işaret olarak değerlendirilebilir.
*YAĞLI VE KIZARTMALI BESİNLER: Bu tür besinleri normalden fazla tüketmek vücudumuzda Omega yağ asitleri eksikliğinin bir göstergesi olabilir.
*TOPRAK: Bazen besinlerin dışında daha ilginç ögeleri de tatmak isteriz. Bu tür örnekler arasında çamur ve toprak vardır. Bu durum genelde hamile ve çocuklarda görülüp anemi ile ilişkilendirilir. Anemiye ise yetersiz demir, b12 ve folat eksikliği neden olur.
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