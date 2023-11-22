Hangi kan grupları birbirine kan verebilir? A, AB, 0 Rh kimlere kan verebilir? Kişiye göre değişen kalıtsal özellikler olan kan grupları, ailemizden miras kalan genlerle belirlenmektedir. İçeriğinde yer alan antikor ve antijene göre 8 ayrı kan grubu bulunmaktadır. Karmaşık gözükebilen bu konuya herkesin vakıf olması önemlidir. Hangi kan grupları birbirine kan verebilir? A, AB, 0 Rh kimlere kan verebilir? İşte, detaylar.

Hangi kan grubuna sahip olduğumuzu bilirsek kaza gibi ani gelişen olaylar karşısında kazazedenin kan ihtiyacını giderebilir ya da kan grubu arayışı içerisine girişebiliriz. Kan nakli için belirleyici olan ilk şart, alıcı hastanın kan grubuna uygun kanın bulunması ve verilmesidir. Hangi kan grupları birbirine kan verebilir? Hangi kan grubu hangisine verir? Hangi kan grubu kimlerden kan alabilir ve hangi kan grubuna kan verebilir? İşte, merak edilen detaylar.

Hangi Kan Grupları Birbirine Kan Verebilir?

Kırmızı kan hücrelerinde A antijeni bulunursa A kan grubu, B antijeni yer alırsa B kan grubu, hem A hem de B antijeni bulunuyorsa AB kan grubu, kanda hiç antijen yer almıyorsa O kan grubu oluşur. Alyuvarlarda yer alan RhD antijeni hastanın kan grubunun negatif ya da pozitif olduğunu belirler. RhD antijeni akyuvarlarda varsa kan pozitif, yoksa kan negatiftir.

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İşte, birbirine kan verebilen kan grupları:

0 Rh+ = Tüm Rh+ kan gruplarına kan verebilir.

0 Rh- = Tüm kan gruplarına kan verebilir. Genel vericidir.

AB Rh+ = AB Rh+ kan grubuna kan verebilir.

AB Rh- = Hem AB Rh+ hem de AB Rh- kan grubuna kan verebilir.

A Rh+ = A Rh+ ve AB Rh+ kan grubuna kan verebilir.

A Rh- = A Rh-, A Rh+, AB Rh- ve AB Rh+ kan gruplarına kan verebilir.

B Rh+ = B Rh+ ve AB Rh+ kan gruplarına kan verebilir.

B Rh- = B Rh-, B Rh+, AB Rh- ve AB Rh+ kan gruplarına kan verebilirler.

Hangi Kan Grubu Hangisine Verir?

0 grubu: Evrensel olarak genel verici olarak tanımlanmış olup her gruba güvenle kan verilebilir.

A grubu: A ve AB grubuna

B grubu: B ve AB grubuna

AB grubu: Sadece AB'ye kan verebilir.

Hangi Kan Grubu Kimlerden Kan Alabilir?

A Rh+ = A Rh-, A Rh+ 0 Rh+ ve 0 Rh- kan gruplarından kan alabilir.

A Rh- = A Rh- ve 0 Rh- kan gruplarından kan alabilir.

B Rh+ = B Rh+, B Rh-, 0 Rh- ve 0 Rh+ gruplarından kan alabilir.

B Rh- = B Rh- ve 0 Rh- gruplarından kan alabilir.

AB Rh+ = Tüm kan gruplarından kan alabilir; genel alıcıdır.

AB Rh- = Tüm negatif kan gruplarından kan alabilir.

0 Rh+ = 0 Rh+ ve 0 Rh- gruplardan kan alabilir.

0 Rh- = Sadece 0 Rh- kan grubundan kan alabilir.

Hangi Kan Grubu Hangi Kan Grubuna Kan Verebilir?

O Rh+ kana sahip olan birey; A Rh+, B Rh+, AB Rh+ ve 0 Rh+ kan gruplarına kan verebilir.

O Rh- kan grubuna sahip olan birey; tüm kan gruplarına kan verebilir.

AB Rh+ kan grubuna sahip olan birey; AB Rh+ kan grubuna kan verebilir.

AB Rh- kan grubuna sahip olan birey; AB Rh+ ve AB Rh- kan gruplarına kan verebilir.

A Rh+ kan grubuna sahip olan birey; A Rh+ ve AB Rh+ kan gruplarına kan verebilir.

A Rh- kan grubuna sahip olan birey; A Rh+, A Rh-, AB Rh+ ve AB Rh- kan gruplarına kan verebilir.

B Rh+ kan grubuna sahip olan birey; B Rh+ ve AB Rh+ kan gruplarına kan verebilir.

B Rh- kan grubuna sahip olan birey; B Rh+, B Rh-, AB Rh+ ve AB Rh- kan gruplarına kan verebilir.

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