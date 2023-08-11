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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi gerekçesiyle 22 yıl hapis verildi! - En son haberler

        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!

        İzmir'de, 16 yıllık eşi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı'yı, otobüs terminalinde öldüren 35 yaşındaki Haydar Çakıcı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından Hanife Çakıcı'nın, C.G. ile mesajlarını gerekçe gösterip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:10
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        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
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        İzmir'in Dikili ilçesinde olay, geçen yıl 12 Ağustos'ta, saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

        EŞİNDEN SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU

        DHA'da yer alan habere göre 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı (33), eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Peşinden giden Haydar Çakıcı ile Hanife Çakıcı arasında tartışma çıktı.

        KOCASI 4 KEZ TETİĞE BASTI

        Tartışmanın büyümesi ile Haydar Çakıcı, eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlileri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çakıcı'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        "ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM ÖLDÜRDÜM"

        Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Tutuklanan Çakıcı'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği ortaya çıktı.

        AİLESİ DAVADAN ÇEKİLDİ

        Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından Haydar Çakıcı hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Haydar Çakıcı, mahkemedeki savunmasında, Hanife Çakıcı'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi. Yargılama süresinde Hanife Çakıcı'nın ailesi de sanıktan şikayetçi olmayıp, davadan çekildi.

        CEZASI 22 YIL HAPSE ÇEVRİLDİ

        Haydar Çakıcı, 2 Ağustos'taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hanife'yi temsilen duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık ise aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirtti. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, mahkemeye sunulan dosya ve belgeler ışığında sanığın, Hanife Çakıcı ile C.G. arasındaki mesajları görmesi üzerine 'eylemini hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında' gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

        KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK

        Taraf avukatlarının cezayı istinafa taşıyacakları öğrenildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
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