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        Haberler Gündem Güncel Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı

        Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da cuma namazında hutbe irad etti. Minbere kılıçla çıkan Erbaş hutbede, "Bir zulüm çağına tanıklık ediyoruz. Katiller, işgalciler başta Gazze'de olmak üzere çocuk kadın demeden katliamlar yapıyor, soykırım yapıyor. Zalimler bütün yaptıklarının hesabını bir gün mutlaka verecektir. Binlerce mazlumum ahı dünyayı size zindan edecektir. Zulmün ve kötünün karşısında durmak vicdan sahibi herkes için em temel sorumluluk haline gelmiştir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:16
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        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrası Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        "BİR ZULÜM ÇAĞINA TANIKLIK EDİYORUZ"

        Minbere kılıçla çıkan Ali Erbaş hutbede şu ifadelere yer verdi: "Zalimlerin ve zorbaların dünyayı adeta cehenneme çeviren azgınlıklarına şahit oluyoruz. Bir zulüm çağına tanıklık ediyoruz. Katiller, işgalciler başta Gazze olmak üzere çocuk kadın demeden katliamlar yapıyor, soykırım yapıyor. Zalimler bütün yaptıklarının hesabını bir gün mutlaka verecektir. Binlerce mazlumum ahı dünyayı size zindan edecektir. Zulmün ve kötünün karşısından durmak vicdan sahibi herkes için em temel sorumluluk haline gelmiştir.

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        "ZALİMİN ZULMÜNÜ DEVAM ETTİRMESİ MÜSLÜMANLARIN DAĞINIKLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR"

        "Bugün zalimlerin zulmünü devam ettirmesi Müslümanların dağınıklığından kaynaklanmaktadır. Zulmün son bulması da Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmasına bağlıdır. Ey İslam alemi artık toparlanalım. Ey Müslüman'lar ey İslam alemi gelin fitne ve tefrikadan kurtulalım. Gücümüzün farkına varalım. Biz güçlerimizi birleştirmezsek sömürgeciler bu zenginliklerimizi sömürmeye devam eder. "

        "BIKMADAN USANMADAN ÇALIŞALIM"

        Ey Müslüman'lar Ey alemi İslam. Yüce Rabbimiz, hep birlikte İslam'a sımsıkı sarılın diyor. Kardeşlerim eğer bütün Müslüman toplumlar olarak aramızda vahdeti sağlayabilirsek masum ve mazlumlar bu yollar kurtuluşa ulaşacaklar inşallah. Yer yüzünde yeniden iyiliği sağlamak için daha çok gayret edelim. Bıkmadan usanmadan korkmadan var gücümüzle çalışalım. "

        "Önceki gün zalimlerin kurmuş olduğu saldırıda şehit olan kardeşimiz İsmail Haniye'nin ruhunu şad eyle Ya Rabbim."

        Fotoğraflar: AA

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        #son dakika
        #İsmail Haniye
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