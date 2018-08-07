Hansa Rostock - Wehen sahaya çıkıyor

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Hansa Rostock, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Wehen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Hansa Rostock 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Wehen 3 puanda ve 11. sırada. Hansa Rostock, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Wehen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Hansa Rostock kazanır 2.10, berabere biter 2.85, Wehen kazanır 2.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Hansa Rostock önceki hafta Chemnitzer mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Wehen ise VfR Aalen maçında 2-0 kazandı.

Hansa Rostock, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Wehen, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wehen 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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