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        Haberler Ekonomi Borsa Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları, hisse fiyatı, lot dağılımı, talep toplama tarihi - Borsa Haberleri

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor!

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. Mayıs ayı halka arz takvimine eklenen firmanın tüm detayları netleşti. Halka arz büyüklüğünü 1.6 milyar TL olarak açıklayan firma 24 milyon lot dağıtacak. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği hisse fiyatı, lot dağılımı, talep toplama tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 08:48 Güncelleme: 11.05.2024 - 08:48
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        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. 'HRKT' koduyla BİST'te işlem görecek firmanın talep toplama tarihleri netleşti. İşte, toplamda 24 milyon lot dağıtımı yapacak Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin halka arz detayları...

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        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

        3

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firmanın talep toplama tarihleri 15-16-17 Mayıs olarak açıklandı.

        4

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

        Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;

        - 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

        5

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

        6

        HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

        Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi

        Yüzde 20-25 İşletme sermayesi

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