Harfler karakterinizi anlatıyor: Myers-Briggs Karakter Göstergesi ile kişiliğinizin şifresini çözün!
Her insan kendine özgü bir kişiliğe sahiptir ve bu kişiliği daha iyi anlamak, hem kendimizle hem de çevremizle olan ilişkilerimizi geliştirmemize yardımcı olabilir. Myers-Briggs Karakter Göstergesi (MBTI), 16 farklı kişilik tipini belirleyerek bireylerin kendilerini tanımasına olanak sağlar. Bu göstergeyle, bilinçaltında yatan düşünce ve davranış kalıplarınızı keşfetmeye ne dersiniz? İşte detaylar!
Hiç birisinin kendisini INTJ veya ESTP olarak tanımladığını duydunuz ve kulağa şifreli gelen bu harflerin ne anlama gelebileceğini merak ettiniz mi? Bu kişilerin bahsettiği şey, Myers-Briggs Tip Göstergesi'ne (MBTI) dayanan kişilik tipleridir. İşte detaylar!
MBTI NEDİR?
Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi, bir kişinin kişilik tipini, güçlü yönlerini ve tercihlerini belirlemek için tasarlanmış bir öz bildirim envanteridir. Anket, Isabel Myers ve annesi Katherine Briggs tarafından Carl Jung'un kişilik tipleri teorisi üzerine yaptıkları çalışmalar temel alınarak geliştirilmiştir. Günümüzde MBTI envanteri dünyanın en yaygın kullanılan psikolojik araçlarından biridir.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Envanterdeki sorulara verilen cevaplara dayanarak, insanlar 16 kişilik tipinden birine sahip olarak tanımlanır. MBTI'ın amacı, katılımcıların sevdikleri, sevmedikleri, güçlü ve zayıf yönleri, olası kariyer tercihleri ve diğer insanlarla uyumlulukları dahil olmak üzere kendi kişiliklerini daha fazla keşfetmelerini ve anlamalarını sağlamaktır.
Hiçbir kişilik tipi diğerinden “en iyi” veya “daha iyi” değildir. Bu, işlev bozukluğu veya anormallik aramak için tasarlanmış bir araç değildir. Bunun yerine, amacı sadece kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olmaktır. Anketin kendisi dört farklı ölçekten oluşmaktadır.
DIŞADÖNÜKLÜK (E) - İÇEDÖNÜKLÜK (I)
Dışadönüklük-içedönüklük ikilemi ilk olarak Jung tarafından, insanların çevrelerindeki dünyaya nasıl tepki verdiklerini ve etkileşimde bulunduklarını tanımlamanın bir yolu olarak kişilik tipleri teorisinde keşfedilmiştir. Bu terimler çoğu insan için tanıdık olsa da, MBTI'da kullanılma şekilleri popüler kullanımlarından biraz farklıdır.
Dışadönükler kelimenin tam anlamıyla “dışa dönüktür” ve eylem odaklı olma eğilimindedirler, daha sık sosyal etkileşimden hoşlanırlar ve diğer insanlarla vakit geçirdikten sonra kendilerini enerjik hissederler.
İçedönükler “içe dönüktür” ve düşünce odaklı olma eğilimindedirler, derin ve anlamlı sosyal etkileşimlerden hoşlanırlar ve yalnız zaman geçirdikten sonra kendilerini şarj olmuş hissederler.
ALGILAMA (S) - SEZGİ (N)
Bu ölçek, insanların çevrelerindeki dünyadan nasıl bilgi topladıklarına bakmayı içerir. Tıpkı dışadönüklük ve içedönüklükte olduğu gibi, tüm insanlar duruma bağlı olarak algılamaya ve sezmeye biraz zaman ayırır. MBTI'a göre, insanlar bir alanda ya da diğerinde baskın olma eğilimindedir.
Algılamayı tercih eden kişiler gerçekliğe, özellikle de kendi duyularından öğrenebileceklerine çok fazla dikkat etme eğilimindedir. Gerçeklere ve ayrıntılara odaklanma eğilimindedirler ve uygulamalı deneyim edinmekten hoşlanırlar.
Sezgiyi tercih edenler ise kalıplar ve izlenimler gibi şeylere daha fazla önem verirler. Olasılıklar hakkında düşünmekten, geleceği hayal etmekten ve soyut teorilerden hoşlanırlar.
DÜŞÜNME (T) - HİSSETME (F)
Bu ölçek, insanların algılama veya sezgi işlevlerinden elde ettikleri bilgilere dayanarak nasıl karar verdiklerine odaklanır. Düşünmeyi tercih eden kişiler gerçeklere ve nesnel verilere daha fazla önem verirler.
Bir kararı tartarken tutarlı, mantıklı ve gayri şahsi olma eğilimindedirler. Hissetmeyi tercih edenlerin bir sonuca varırken insanları ve duyguları dikkate alma olasılığı daha yüksektir.
YARGILAMA (J) - ALGILAMA (P)
Son ölçek, insanların dış dünya ile nasıl başa çıkma eğiliminde olduklarını içerir. Yargılamaya meyilli olanlar yapıyı ve kesin kararları tercih eder. Algılamaya meyilli kişiler ise daha açık, esnek ve uyumludur. Bu iki eğilim diğer ölçeklerle etkileşim halindedir.
Unutmayın, tüm insanlar en azından bir süre dışa dönük faaliyetlerde bulunur. Yargılama-algılama ölçeği, yeni bilgiler alırken mi (algılama ve sezme) yoksa karar verirken mi (düşünme ve hissetme) bir dışadönük gibi davrandığınızı tanımlamaya yardımcı olur.
MYERS BRİGGS TİPLERİ
Her tip daha sonra dört harfli koduna göre listelenir:
ISTJ - Müfettiş: Çekingen ve pratik, sadık, düzenli ve geleneksel olma eğilimindedirler.
ISTP - Zanaatkar: Son derece bağımsızdırlar, ilk elden öğrenme sağlayan yeni deneyimlerden hoşlanırlar.
ISFJ - Koruyucu: Sıcak kalpli ve adanmış, değer verdikleri insanları korumaya her zaman hazırdırlar.
ISFP - Sanatçı: Yumuşak başlı ve esnektirler, çekingen ve sanatsal olma eğilimindedirler.
INFJ - Savunucu: Yaratıcı ve analitiktirler, en nadir Myers-Briggs tiplerinden biri olarak kabul edilirler.
INFP - Arabulucu: Yüksek değerlere sahip idealist kişilerdir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çabalarlar.
INTJ - Mimar: Yüksek mantıklı, hem çok yaratıcı hem de analitiktirler.4
INTP - Düşünür: Sessiz ve içe dönüktürler, zengin bir iç dünyaya sahip olmalarıyla bilinirler.
ESTP - İkna Edici: Dışa dönük ve dramatiktirler, başkalarıyla vakit geçirmekten ve şimdi ve buraya odaklanmaktan hoşlanırlar.
ESTJ - Yönetici: İddialı ve kural odaklıdırlar, yüksek prensipleri ve sorumluluk alma eğilimleri vardır.
ESFP - Oyuncu: Dışa dönük ve spontan, sahnenin merkezinde yer almaktan hoşlanırlar.
ESFJ - Bakıcı: Yumuşak kalpli ve dışa dönüktürler, diğer insanlar hakkında en iyisine inanma eğilimindedirler.
ENFP - Şampiyon: Karizmatik ve enerjiktirler, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri durumlardan hoşlanırlar.
ENFJ - Verici: Sadık ve duyarlı olan bu kişiler, anlayışlı ve cömert olmalarıyla tanınırlar.
ENTP - Tartışmacı: Son derece yaratıcıdırlar, fikirlerle çevrili olmayı severler ve birçok projeye başlama eğilimindedirler (ancak bunları bitirmekte zorlanabilirler).
ENTJ - Komutan: Açık sözlü ve kendine güvenen bu kişiler plan yapma ve projeleri organize etme konusunda harikadır.
Kaynak: Veryvell Mind