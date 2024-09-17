Harfler karakterinizi anlatıyor: Myers-Briggs Karakter Göstergesi ile kişiliğinizin şifresini çözün!

Algılamayı tercih eden kişiler gerçekliğe, özellikle de kendi duyularından öğrenebileceklerine çok fazla dikkat etme eğilimindedir. Gerçeklere ve ayrıntılara odaklanma eğilimindedirler ve uygulamalı deneyim edinmekten hoşlanırlar.

Sezgiyi tercih edenler ise kalıplar ve izlenimler gibi şeylere daha fazla önem verirler. Olasılıklar hakkında düşünmekten, geleceği hayal etmekten ve soyut teorilerden hoşlanırlar.