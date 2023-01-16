Harf’ten ve Nota’dan dinletileri başlıyor

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Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da beş yıldır devam eden “Harf’ten ve Nota’dan” dinleti dizisi 21 Ocak’ta yeniden başlıyor. “Orada bir musıki var uzakta” adlı beş bölümden oluşan dizide sanatçılar klasik Türk/Osmanlı müziği icra edecek. Prof. Dr. Cem Behar’ın konuk, Güzin Değişmez’in solist olduğu dinletilerde Birol Yayla, Lütfiye Özer, Taner Sayacıoğlu, Volkan Erken ve Ferruh Yarkın yer alıyor.

Adını Cem Behar’ın kitabından alan dizide klasik Türk/Osmanlı müziğinin hayat hikayesi her ay farklı bir tema altında anlatılacak ve seçili eserler yorumlanacak. Koordinatörlüğünü Ahsen Erdoğan’ın, hazırlık ve sunumunu Nurinisa Eroğlu’nun üstlendiği dinletinin ilki “Kökler” 21 Ocak Cumartesi günü Loca’da yapıcak. Etkinlik biletleri Biletix’ten alınabilir.