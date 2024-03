Harry Potter'ın 'Albus Dumbledore'u Sir Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı

Sör Michael Gambon yaşamı boyunca ‘üç Olivier Ödülü’, ‘iki Ekran Oyuncuları Birliği Ödülü’ ve ‘4 BAFTA’ almıştı. 60 yılı aşan kariyeri boyunca Gambon, BBC dizisi ‘The Singing Detective'de başrolü canlandırarak tanınan bir isim haline gelirken, 2000'lerin gerilim filmi Bir Dilim Suç'ta mafya babası ‘Eddie Temple'a da hayat vermişti. Öte yandan genç izleyiciler onu ‘Harry Potter’ filmlerindeki Hogwarts Müdürü ‘Albus Dumbledore’ rolüyle hatırlayacaktır. Richard Harris'in ölümünden iki yıl sonra 2004 yapımı ‘Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) bu rolü devralmıştı.

