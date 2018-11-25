Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmalarının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Maçı değerlendiren Harun Tekin, çok üzgün olduklarını belirterek, "Buraya kazanmak için geldik. Elimizden gelen mücadeleyi vermek için geldik. Ama maalesef kazanamadık. Çok üzgünüz. Bugün sahada kazanacak fazla bir şey yapamadık maalesef. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama olmadı. Performans önemli değil önemli olan takımın kazanması. Kazanamadığımız için de çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi olmayı nasıl başardığına ilişkin soruya ise Harun Tekin, "Penaltı aslında kullanan kişinin avantajında ama ben önceden izliyorum tabii ki rakip nereye vuruyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Biraz da his meselesi. Bir de son ana kadar bekliyorum. Bir tane daha kurtardığım için ayrıca mutluyum ama maçı kazanamadığımız için çok üzgünüm" şeklinde yanıt verdi.

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