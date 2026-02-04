Harvard Profesörü'nün Epstein adası planı ortaya çıktı

Epstein'e ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, tartışmaların merkezindeki milyarderin Harvard Üniversitesindeki bağlantılarına yönelik soru işaretlerini artırdı.

Dosyalar arasında yer alan Şubat 2014 tarihli yazışmada, Prof. Nowak adına planlanan seyahate ilişkin detayların tartışıldığı görülüyor.

İsmi gizlenen gönderici, Nowak'a yolladığı e-postada, "Selam, Martin. İşte Jeffrey'nin adasına gitmek için biletlerin burada." ifadelerini kullanıyor.

Nowak'a, Anna Yermakova isimli birinin eşlik edeceğini belirten gönderici, uçakta oturacakları yerlere ilişkin bilgileri veriyor.

Nowak, seyahat planlarını içeren e-postayı, "Her şey iyi görünüyor. Çok teşekkürler." şeklinde yanıtlıyor.

E-postalara eklenen seyahat detaylarında, ikilinin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinden uçakla ABD'ye ait Virgin Adaları'nda Epstein'in sahip olduğu adalara yakın Saint Thomas Adası'na varacağı, iki gün sonra da geri döneceği bilgisi yer alıyor.

Nowak için benzer seyahat planlarının 2012'de de yapıldığı, Epstein'in yazışmalara bizzat dahil olduğu görülüyor.

Ulusal basındaki haberlerde Epstein'in, Karayipler bölgesinde ABD'ye ait Virgin Adaları'nda yer alan "Little St. James" ve "Great St. James" adalarının cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için satın alarak kullandığı ve bu adaların, kamuoyunda "Epstein'in Karayipler'deki suç adaları" olarak tanındığı aktarılmıştı.

Belgelere göre, Epstein ve Nowak arasında dikkati çeken bir yazışma da Mart 2014'te yapıldı.

Nowak Epstein'e, "Casusumuz görevini tamamladıktan sonra yakalandı." diye bilgi veriyor.

Epstein'in de buna karşılık "Ona işkence ettin mi?" diye soruyor.

MOSSAD'A İLİŞKİN BELGELERE YOĞUN KARARTMA

ABD Adalet Bakanlığının, Epstein dosyalarında uyguladığı sansürler tartışma konusu olmaya devam ederken, bir belgedeki karartmalar da dikkati çekti.

Larry Brayboy isimli birinin Kasım 2018'de gönderdiği e-postada, Epstein'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın adının İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile anıldığı görüldü.

Başlığı, "MOSSAD bağlantısı Trump Epstein Clinton Cinayet Çocuk Cinsel İstismarı Açığa Çıktı" olan bu e-posta, gönderildiği kişilerin adları siyah şeritlerle kapatılarak kamuoyuyla paylaşıldı.