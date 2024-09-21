Hasan Arat: Beşiktaş doğru yoldadır, ayağa kalkmıştır!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Divan Kurulu toplantısında konuşan Arat, "Görevi devraldıktan sonra sıkıntılı günler geçirdik. Saha sonuçlarında üzüldük ve çözüm aramaya gittik. Bu sıkıntılı dönemde sizler bize inancınızı kaybetmediniz. Taraftarımız her zaman büyük bir inançla desteğini gösterdi. Tüm Beşiktaşlılara bize gösterdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş büyük bir değişim içindedir. Saha içi ve dışında büyük değişimler yaşanmaktadır. Beşiktaş kurumsal yapısında, ekonomisinde büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon çok zordur. Beşiktaş bu zorlukların üstesinden gelmektedir." diye konuştu.

Göreve geldikten sonra birçok işle ilgilendiklerini söyleyen Arat, "Beşiktaşlılar her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmelidir. Biz göreve geleli 292 gün olmuş. 9 ay, bize 9 yıl gibi geldi. Zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bugüne kadar geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu iki şeyi gösterir; Beşiktaş, büyüklüğüne yakışır heyecanı yeniden yakalamıştır ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerdeki ziyaretlerine de değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Cumhurbaşkanının davetiyle yönetim kurulu, teknik heyet ve sporcularımızla kendisini ziyaret ettik. Cumhurbaşkanı bizi çok güzel ağırladılar. 'Devlet Beşiktaş'ı sever, Beşiktaş devletini sever' dedik. Beşiktaş devletine sonsuz sadakat içindedir ve sonsuza kadar böyle olacaktır. Bu davetleri ve Beşiktaş'la ilgili nazik yorumlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"71 GÜNDE 2 KUPA KAZANDIK"

Futbol takımındaki değişimin de Süleyman Seba dönemini hatırlattığını kaydeden Arat, "71 gün içinde oynadığımız 2 finalde 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandık. 1 Temmuz'da yeni sezonun ilk antrenmanını yapıyorsunuz. 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıkıyorsunuz ve sonucu zaten biliyorsunuz. Teknik direktör seçiminde izlediğimiz yöntemler, takımdaki kaynaşma başarıyı getirmiştir ve geçmişteki gelişmeleri hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"DERNEKÇİLİK KULÜPTEN BİR ŞEY İSTEME İŞİ DEĞİLDİR"

Siyah-beyazlı camianın bünyesindeki derneklerin de artık daha kapsamlı işlerle uğraştığını dile getiren Hasan Arat, "Devletimiz dün bize İzmir'de 123 dönümlük güneş enerjisi santrali kurulumu yapmak için bir arazi tahsis etti. Dedik ya Beşiktaş devletini sever, devlet de Beşiktaş'ı sever. Ankara Beşiktaşlılar Derneği'nin sayesinde de Çankırı'da yaklaşık 203 dönüm daha bize tahsis edildi. Öte yandan Beykoz'daki arazimizi aldık. Orası artık Beşiktaş camiasının tapulu malıdır. Dernekçilik kulüpten bir şey isteme işi değildir. Artık kulübe kazandıracaksınız" ifadelerini kullandı.

Stadyumda yapılan konser anlaşmaları hakkında da konuşan Başkan Arat, "Stadyumla ilgili yönetimden gitmeden 6 ay önce konser anlaşmaları yapmışlar. Stadyumumuzda büyük paraların döndüğü organizasyonlar yapıldı. Bu işi yapanlar iyi paralar kazandılar ve hala kulübe olan borçlarını ödemiyorlar. Ne yapacağız biz bu durumda? Yapılan anlaşmada kulübün kazancı 1,5 milyon Euro olarak gösterilmiş. Zaten zemin çalışmalarının maliyeti bu rakam. Bunları bıkmadan usanmadan anlatacağız. Bu işlerin peşini bırakmayacağız. Beni diğer Beşiktaş başkanlarıyla karıştırmayın" şeklinde konuştu.