Hasan Arat'tan Ümraniye çıkarması!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat takımla toplantı yapmak için Ümraniye tesislerine gitti.
Giriş: 05.04.2024 - 17:11 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:11
Beşiktaş'ta Başakşehir beraberliğinin ardından hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fernando Santos'un geleceği konusunda belirsizlik sürerken bir hamle de başkan Hasan Arat'tan geldi.
Arat, takımla toplantı yapmak için Ümraniye tesislerine gitti.
Arat'ın futbolcularla son durumu masaya yatırması bekleniyor.
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