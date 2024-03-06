Hasan Can Kaya dünya turnesi kapsamında Avustralya’nın Sidney ve Melbourne şehirlerinde iki farklı gösteri gerçekleştirdi. Binlerce kişiyle buluşan gösterileri büyük ilgi görürken izleyiciler Kaya’yı ayakta alkışladı.

Yaptığı doğaçlamalarla milyonları güldüren Hasan Can Kaya, gösterileri için gittiği Avustralya’da turistik ve tarihi yerleri de ekibiyle birlikte ziyaret etti. Kaya’nın hayvanat bahçesinde Avustralya’da yaşayan koala ve kangurularla çektirdiği fotoğraflar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Stand Up Party turnesi kapsamında gösterilerini farklı ülkelerde sergileyecek olan Hasan Can Kaya, önümüzdeki haftalarda Almanya, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde de sahneye çıkacak