Hasan Dağı Nerede? Hasan Dağı Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Hasan Dağı Nerede? Hasan Dağı Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Hasan dağı nerede? Hasan dağı hangi ilde ve nasıl gidilir? Ülkemizin bilinen yerlerinden biri olan Hasandağı'nın Büyük Hasan ve Küçük Hasan Dağı olmak üzere iki büyük krateri bulunmaktadır. Melendiz dağının büyük kısmı, bu iki kraterden çıkan lavlardan oluşmaktadır. Hasan Dağı nerede? Hasan Dağı hangi ilde ve nasıl gidilir? İşte, detaylar.

Özellikle çevresinde meydana gelen depremlerden dolayı araştırma konularından biri haline gelmektedir. 1750 metresine kadar meşe ormanlarıyla kaplı olduğundan dolayı dağın çevresi ve eteklerinde Yörükler yaşamaktadır. Hasan dağı nerede? Hasan dağı nerede harita olarak konumu nedir? Volkanik hasan dağı nerede? Hasan dağı rakım ve yüksekliği nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Hasan Dağı Nerede?

Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde yer alan dağ, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Dağda bir ana krater ile onu çevreleyen parazit koniler yer almaktadır. Dağın zirvesi bir Somma durumunda bulunmaktadır. Yani eski kalderanın sınırlarını teşkil eden dikliklerin artıkları vardır. Böylelikle ilk kraterin şekilini çıkarmak mümkündür. Kraterden çıkan andezit ve bazalt lavları kuzeye doğru akarak geniş bir alana yayılmıştır; tüfler ise Kızılırmak’a kadar ulaşmıştır.

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Ana volkan konisini Büyük Hasan Dağ oluşturmaktadır. Bu ana volkan konisinin doruğu tipik bir kraterden oluşmakta ve kraterin tabanında bir krater gölü yer almaktadır. Ana koninin hemen güneydoğusundaki daha küçük boyutlu ve yükseltisi daha az olan ikiz koni ise Küçük Hasan Dağı olarak isimlendirilmektedir. Hasan Dağı, Türkiye'nin en genç volkan dağları arasında yer alır; volkanik ünitesi ise tarihi çağlardan bu yana daldığı uykusuna devam eder. Dağın eteklerinde Antik Roma şehri Nora bulunur.

Hasan Dağı Nerede Harita

Konum olarak Niğde ile Aksaray arasında yer alan Hasan Dağı’nın koordinatları şu şekildedir: 38°7′35″K 34°9′54″D. İç Anadolu Bölgesi’nin Erciyes Dağı’ndan sonraki ikinci en yüksek dağıdır. Orta Anadolu’daki diğer sönmüş volkanlara göre daha genç olan Hasan Dağı tipik bir volkan dağı formunu korumaktadır.

Volkanik Hasan Dağı Nerede

Kimi kaynaklarda Aksaray, kimi kaynaklarda Niğde olarak bağlı olunan bölgeyi gösterse de Hasan Dağı bu iki bölgenin arasında yer almaktadır. Yani Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde bulunur. Ülkemizin en büyük 2. volkanik dağı olan Hasan Dağı’na ulaşım sağlamak için önce Aksaray ilimize varış sağlamanız gerekir. Aksaray’ı geçtikten sonra dağa iki yoldan ulaşım sağlayabilirsiniz. Hasan Dağı'na Batı yönünden yaklaşmak için Yukarı Dikmen Köyü'nü, Kuzey yönünden yaklaşmak için ise Helvadere'yi tercih etmelisiniz.

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Hasan Dağı Rakım

Hasan Dağı güvenli parkurlarıyla dağcılığa meraklı olanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Dağ eteğinde yer alan Nora Antik Kenti, kültürel anlamda önemli detayları sunarken, Helvadere Göleti yanında bulunan balık restoranları farkı lezzetleri doğaseverlerle buluşturuyor. 3268 metre zirvesiyle volkanik bir dağ olan Hasan Dağı, her mevsim zirve tutkunlarını kendisine çekmeyi başarıyor. Kış sporları açısından da ilgi gören Hasan Dağı'nda Aralık ve Nisan aylarında kayak yapılabilmektedir; yamaç paraşütü için de dağ oldukça uygundur.

Hasan Dağı Yüksekliği

Yüksekliği 3268 metre olan Hasan Dağı, antik çağlardan bu yana dinginliğini ve sessizliğini sürdürmektedir. Volkan dağının son püskürtme tarihi MÖ 6200 yılı olarak bilinmektedir. Dağın kuzeybatısında Aksaray Ovası, batısında Obruk Platosu, güneyinde ise Bor Ovası bulunmaktadır. Dağ yamacında ise dördüncü jeolojik zamandan meydana geldiği düşünülen geniş yarıklar bulunmaktadır. Bu geniş yarıklar vadi biçimindedir. Karacadağ, Meke Dağı, Karadağ ve Erciyes Dağı ile aynı hat üzerinde konumlanmıştır. Efsaneleri ve türküleriyle adından söz ettiren dağ, dümdüz alanda heybetli bir yükselti olarak görünmektedir.

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