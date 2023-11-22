Hasankeyf Nerede? Hasankeyf Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Hasankeyf Nerede? Hasankeyf Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Hasankeyf nerede? Hasankeyf nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? 1981'de doğal koruma alanı ilan edilen Hasankeyf'in ne zaman kurulduğu net olarak bilinmemekle birlikte tarihi antik döneme kadar uzanmaktadır. Hasankeyf höyüğünde yapılan çalışmalarda 3.500 yıldan 12.000 yıl öncesine kadar arkeolojik buluntulara rastlanılmıştır. Hasankeyf nerede? Hasankeyf nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? İşte, detaylar.

Yukarı Mezopotamya’dan Anadolu’ya geçiş yolu üzerinde ve Dicle Nehrinin kenarında kurulmuş olması nedeniyle Hasankeyf, stratejik bir öneme sahiptir. Antik Roma, Sasaniler, Arap egemenliği, Selçuklu, Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Hasankeyf hakkında daha fazla bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Hasankeyf nerede ve nereye bağlı? Hasankeyf nerede hangi şehirde? İşte, merak edilen detaylar.

Hasankeyf Nerede?

Hasankeyf, ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Batman ilinde bulunmaktadır. Batman ile Hasankeyf arasındaki mesafe toplam 37 kilometredir. Kayalara oyulmuş konutları nedeniyle, Süryânice Kifo (kaya) kelimesinden türetilmiş Kifos ve Cepha / Ciphas isimleriyle bahsedilen şehir "Mağaralar Şehri" ya da "Kayalar Kenti" anlamına Arapça ve "Hısnı Keyfa" denilmiştir. "Hısn-ı keyfa" adı Osmanlılar zamanında Hısnıkeyf, halk arasında da Hasankeyf şekline dönüşmüştür.

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Pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığından dolayı uygarlıkların izlerini ve farklı kültürel birikimlerini açığa çıkarmaktadır. 1101 -1231 arasında Artukoğullarının bir kolunun başkenti olduğu dönem en parlak zamanıdır. 1231 yılında Eyübbilerin eline geçti ve daha sonra Moğol istilasına uğradı. Önce Akkoyunlular'ın, daha sonra Safeviler'in denetimine geçen yerleşim 1515 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1524 yılına kadar Osmanlı yönetimine bağlı Eyyubi yöneticiler tarafından idare edilen Hasankeyf, bu tarihten itibaren Osmanlı idarecileri tarafından yönetilmeye başlandı. 17. yüzyıldan itibaren ana ticaret yollarının değişmesi ve Osmanlı- İran savaşları nedeniyle ticarette duraksama yaşandı. Bu duraksamanın sonucu olarak şehir önemini yitirdi.

Ilısu Barajının yapılması kararlaştırılınca tarihi yerleşimin sular altında kalacak olması nedeniyle 2 km uzaklıkta yeni bir yerleşim kuruldu. Bu esnada tarihi yerleşimdeki Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi ve minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı gibi büyük ölçekli yapılar ile türbe ve zaviye gibi tarihi yapılarda Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'a taşındı. Hasankeyf, 2019 yılı Kasım ayında Ilısu Barajı'nın su tutması nedeniyle 2020 yılı Şubat ayından itibaren su altında kalmaya başladı. Koruma altına alınan Yukarıkale ise yapılan çalışmalar sonucu su altında kalmaktan ve zarar görmekten korunmuştur

Hasankeyf Nereye Bağlı?

1926'da Gercüş ilçesine bağlanan Hasankeyf, Batman'ın 1990 yılında il yapılması üzerine ilçe olarak Batman'a bağlanmıştır. Yani günümüzde Hasankeyf Batman'a bağlıdır. Hem tarihi hem de doğal güzelliklerimizin önemli bir durağı olan Hasankeyf, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Hasankeyf; köprüleri, hamamları, külliyeleri ve camileri ile gezilmesi gereken birçok tarihi ve kültürel değere sahiptir. Dicle nehrinin beslediği verimli topraklar üzerinde kurulan yerleşim yerinde 1301 hane bulunmaktadır. Bunlardan 787 hanede Hıristiyanlar, 494 hanede Müslümanlar ve 20 hanede de Yahudiler yaşamaktaydı. Günümüzde ise ilçenin nüfusunu başta Kürtler olmak üzere Araplar ve Türkler oluşturmaktadır.

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Hasankeyf Nerede Hangi Şehirde?

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf, Batman ilinin ilçesidir. İki yakasını Dicle'nin ayırdığı, tarihi bir ilçe olarak ön plana çıkmaktadır. Beşiri ve Gercüş ilçeleri, Mardin'in Dargeçit, Siirt'in ise Eruh ve Kurtalan ilçeleri ile komşudur. Bölgeyi ziyaret etmek için toplu ulaşım araçlarını tercih edebilirsiniz. Merkezde kentin birçok farklı noktasına çeşitli ulaşım alternatifleri bulunmaktadır. Dilerseniz minibüs aracılığıyla da bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel araç ve hava yolu seçenekleri de tercih edebileceğiniz diğer ulaşım alternatiflerinin başında geliyor.

Yukarı Mezopotamya’dan Anadolu’ya geçiş yolu üzerinde ve Dicle Nehrinin kenarında kurulmuş olması nedeniyle Hasankeyf, stratejik bir öneme sahiptir. Antik Roma, Sasaniler, Arap egemenliği, Selçuklu, Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Hasankeyf hakkında daha fazla bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Hasankeyf nerede ve nereye bağlı? Hasankeyf nerede hangi şehirde? İşte, merak edilen detaylar.

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Hasankeyf Nerede?

Hasankeyf, ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Batman ilinde bulunmaktadır. Batman ile Hasankeyf arasındaki mesafe toplam 37 kilometredir. Kayalara oyulmuş konutları nedeniyle, Süryânice Kifo (kaya) kelimesinden türetilmiş Kifos ve Cepha / Ciphas isimleriyle bahsedilen şehir "Mağaralar Şehri" ya da "Kayalar Kenti" anlamına Arapça ve "Hısnı Keyfa" denilmiştir. "Hısn-ı keyfa" adı Osmanlılar zamanında Hısnıkeyf, halk arasında da Hasankeyf şekline dönüşmüştür.

Pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığından dolayı uygarlıkların izlerini ve farklı kültürel birikimlerini açığa çıkarmaktadır. 1101 -1231 arasında Artukoğullarının bir kolunun başkenti olduğu dönem en parlak zamanıdır. 1231 yılında Eyübbilerin eline geçti ve daha sonra Moğol istilasına uğradı. Önce Akkoyunlular'ın, daha sonra Safeviler'in denetimine geçen yerleşim 1515 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1524 yılına kadar Osmanlı yönetimine bağlı Eyyubi yöneticiler tarafından idare edilen Hasankeyf, bu tarihten itibaren Osmanlı idarecileri tarafından yönetilmeye başlandı. 17. yüzyıldan itibaren ana ticaret yollarının değişmesi ve Osmanlı- İran savaşları nedeniyle ticarette duraksama yaşandı. Bu duraksamanın sonucu olarak şehir önemini yitirdi.

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Ilısu Barajının yapılması kararlaştırılınca tarihi yerleşimin sular altında kalacak olması nedeniyle 2 km uzaklıkta yeni bir yerleşim kuruldu. Bu esnada tarihi yerleşimdeki Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi ve minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı gibi büyük ölçekli yapılar ile türbe ve zaviye gibi tarihi yapılarda Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'a taşındı. Hasankeyf, 2019 yılı Kasım ayında Ilısu Barajı'nın su tutması nedeniyle 2020 yılı Şubat ayından itibaren su altında kalmaya başladı. Koruma altına alınan Yukarıkale ise yapılan çalışmalar sonucu su altında kalmaktan ve zarar görmekten korunmuştur

Hasankeyf Nereye Bağlı?

1926'da Gercüş ilçesine bağlanan Hasankeyf, Batman'ın 1990 yılında il yapılması üzerine ilçe olarak Batman'a bağlanmıştır. Yani günümüzde Hasankeyf Batman'a bağlıdır. Hem tarihi hem de doğal güzelliklerimizin önemli bir durağı olan Hasankeyf, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Hasankeyf; köprüleri, hamamları, külliyeleri ve camileri ile gezilmesi gereken birçok tarihi ve kültürel değere sahiptir. Dicle nehrinin beslediği verimli topraklar üzerinde kurulan yerleşim yerinde 1301 hane bulunmaktadır. Bunlardan 787 hanede Hıristiyanlar, 494 hanede Müslümanlar ve 20 hanede de Yahudiler yaşamaktaydı. Günümüzde ise ilçenin nüfusunu başta Kürtler olmak üzere Araplar ve Türkler oluşturmaktadır.

Hasankeyf Nerede Hangi Şehirde?

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf, Batman ilinin ilçesidir. İki yakasını Dicle'nin ayırdığı, tarihi bir ilçe olarak ön plana çıkmaktadır. Beşiri ve Gercüş ilçeleri, Mardin'in Dargeçit, Siirt'in ise Eruh ve Kurtalan ilçeleri ile komşudur. Bölgeyi ziyaret etmek için toplu ulaşım araçlarını tercih edebilirsiniz. Merkezde kentin birçok farklı noktasına çeşitli ulaşım alternatifleri bulunmaktadır. Dilerseniz minibüs aracılığıyla da bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Özel araç ve hava yolu seçenekleri de tercih edebileceğiniz diğer ulaşım alternatiflerinin başında geliyor.

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