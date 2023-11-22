Ihlara Vadisi Nerede? Ihlara Vadisi'ne Nasıl Gidilir ve Nereye Bağlı?

Ihlara Vadisi Nerede? Ihlara Vadisi'ne Nasıl Gidilir ve Nereye Bağlı?

Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi'ne nasıl gidilir ve nereye bağlı? Doğa, sanat ve tarihi bir arada sunan ve göz kamaştırıcı kanyonlardan biri olan Ihlara Vadisi, 14 kilometre uzunluğu ve 120 kilometre derinliğiyle dünya üzerindeki en büyük kanyonlardan biri olarak ön plana çıkmaktadır. Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi'ne nasıl gidilir ve nereye bağlı? İşte, detaylar.

Oluşumu asırlar öncesine uzanan vadi, Hasan Dağı’nda meydana gelen bir volkanik patlama sonucunda oluşan büyük bir çöküntüyle temellenmiş. Zaman içerisinde de Melendiz Çayı'nın aşındırmaları sonucu 120 metrelik bir derinliğe sahip dev bir vadi oluşumuyla meydana gelmiştir. Aksaray Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi Aksaray nasıl gidilir? Ihlara Vadisi nereye bağlı ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Aksaray Ihlara Vadisi Nerede?

"Dönerek akan suyun halkı" anlamına gelen Peristremma ismiyle de anılan vadi, 382 basamaklı bir merdiveni aştıktan sonra gezebileceğiniz bir noktada yer almaktadır. Korunaklı yapısı sebebiyle karasal iklimin hâkim olduğu bir noktada Akdeniz ikliminin yaşanmasını sağlar. Üstelik denize de kıyısı bulunmamaktadır.

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Hristiyan dininin önemli noktalarından biri olarak kullanılan bölgede fresklerle süslü tarihi yapılar ve on bine yakın kaya oyuğu yer almaktadır. Ülkemizin göz alıcı doğal güzelliklerinin başında gelen vadi, Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesine bağlıdır. Hasan Dağı’nın kuzeydoğusunda yer alır. Toplam uzunluğu ise 14 km’dir. Aksaray’a 40 km, Göreme’den 85 km, Kapadokya’ya 92 km ve Nevşehir’e 100 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Ihlara Vadisi Aksaray Nasıl Gidilir?

Ihlara Vadisi’ni diğer vadilerden ayıran en büyük fark, içinde insanların yaşayabilmesine olanak sağlamasıdır. Alanı tam anlamıyla gezmek için bir gününüzü ayırmanız yeterlidir. Dünyadaki en büyük kanyonlardan biri olan Ihlara Vadisi, 382 basamaklı merdivenleriyle ünlüdür. Melendiz Çayı’nın ikiye böldüğü vadinin her iki yanında da ziyaret edebileceğiniz kilise ve kaya oyukları yer almaktadır. Giriş ücreti ödeyerek ya da Müze Kart kullanarak giriş sağlayabileceğiniz vadiye kişisel aracınızla, araç kiralayarak ya da günlük turlar vasıtasıyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aksaray'a 38 km uzaklıkta, Nevşehir'e de 67 km uzaklıkta yer alan vadiye ulaşım için ilk olarak Ihlara Kasabası'na ulaşım sağlamanız gerekmektedir. Aksaray merkezden Güzelyurt yönüne yapacağınız bu yolculuk ilçeye giriş sağlamadan sizi kasabaya yönlendirecektir. Kasaba tabelasının belirmesiyle birlikte vadiye giriş sağlayabilirsiniz.

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Ihlara Vadisi Nereye Bağlı?

Ihlara Vadisi Aksaray ilimize bağlı bir vadidir. Haftanın her günü ziyarete açık olan vadi, Ihlara Kasabası’ndan başlamaktadır. Güzelyurt ilçesine bağlı olan vadide tarihleri 4. yüzyıla kadar uzanan irili ufaklı 105 kilise bulunmaktadır. Bunun temel sebebi 4. yüzyılda, Hıristiyanlığı yaymaya çalışan keşişler ve rahiplerin inziva yeri olarak vadiyi seçmesidir. 105 kilise yer almasına karşılık sadece 14 tanesi ziyaret edilebilmektedir. Kiliselerin yapıları ise Kapadokya Tipi ve Bizans Tipi olmak üzere ikiye ayrılır.

Ihlara Vadisi Özellikleri

Ihlara Vadisi’nin en önemli özelliği, geçmiş dönemlerde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olmasıdır. Melendiz Nehri vadideki yaşamın ana kaynağını oluşturmaktadır. Bir diğer dikkat çekici özelliği ise eşsiz doğasıdır. Vadi çevresinde bozkır görünüşlü ve cılız bitki örtüsü yer alırken yamaçlarında yeşil bir doğa parçasının saklandığına şahit oluruz. Vadide yer alan kayalara oyulmuş freskli kiliseler, tarihi bir hazine olarak günümüze ulaşmayı başarmıştır. Vadinin içinde yer alan kilise ve yerleşim yerlerinin bir kısmı yüksekte bulunmaktadır. Ağaçaltı Kilisesi, Yılanlı Kilise, Eğritaş Kilisesi ve Kokar Kilise, mutlaka görmeniz gereken kiliselerin başında yer almaktadır. Vadi çevresinde konaklama sağlayabileceğiniz ücretsiz ve ücretli kamp alanları da bulunmaktadır.

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