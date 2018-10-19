Hasankeyf’te 1423 yılında yapıldığı üzerindeki kitabeden anlaşılan tarihi orta kapı geçtiğimiz günlerde 3 parçaya bölünmüş ve ilk iki parçası geçici depo sahasına alınmıştı. Tarihi orta kapının 130 tonluk alt parçası dün yerinden alınmış ancak havanın kararması üzerine çalışmalar bugüne bırakılmıştı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, bu sabah İmam Abdullah Zaviyesi’nin eyvan kısmının yeni yerleşim alanına alınmasından sonra tarihi orta kapının 130 tonluk alt kısmı da Yeni Hasankeyf’teki arkeopark alanına taşındı.

Başarılı bir şekilde yaklaşık 4 bin 200 metre uzaktaki arkeopark alanına taşınan tarihi orta kapı ile ilgili bilgi veren Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, “Devlet Su İşleri tarafından yürütülmekte olan Ilısu Projesi’nde önemli bir imalatı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Taşıdığımız Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesini üç parça olarak taşıdık. Öncelikle minaresini, kendisini ve bugün öğleden önce eyvan yapısını taşıdık. Bugün öğleden sonrada başlayan bir çalışmayla da Orta Kapı’nın en alt kısmını yaklaşık 4 bin 200 metre yürüterek daimi yerine getirmiş olduk. Şuanda üstteki iki parça geçici depo sahasında bulunmaktadır. Vinç sökümümüz devam ediyor. Vinci de cumartesi, pazar günü söküp burada montajını yaptıktan sonra en alttaki parçanın montajı ile devam edeceğiz. En alttaki parçanın montajını yaptıktan sonra üstteki diğer iki parçayı da monte ederek Orta Kapıyı daimi yerine yerleştirmiş olacağız” dedi.

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