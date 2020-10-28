Şerbetli tatlı seviyorsanız, haşhaşlı ve irmikli olan bu tatlıyı denemenizi öneririm. Şerbetli tatlı olmasına rağmen hafif bir tatlıdır. Lezzetine doyum olmayan haşhaşlı irmik tatlısı tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görünümü ile güzel, yapımı ile kolay olan haşhaşlı irmik tatlısı tarifini, çay saatlerine ve gün masalarına rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

Haşhaşlı İrmik Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

Keki İçin;

3 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı mor haşhaş

1 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Şerbeti İçin;

3 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Limon suyu

Üzeri İçin;

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Haşhaşlı İrmik Tatlısı Yapılışı:

Şerbetini, 15 dakika kaynatalım ve soğutalım.

Keki için şekeri ve yumurtayı mikserle çırpalım.

Sırasıyla sıvı yağı, sütü ilave edip karıştıralım.

En son haşhaşı, irmiği kabartma tozunu ve unu ilave edip iyice karıştırıp yağlanmış borcama dökelim.

170 derece fırında kızarıncaya kadar pişirelim.

Fırında çıkan keke soğuk şerbeti dökelim.

Üzerini kapatalım şerbetini çeksin.

Krem şantiyi ve sütü mikserle çırpalım.

Soğuyan tatlıya krem şantiyi yayalım.

Tatlıyı bir gece dolapta beklettikten sonra keselim. .

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

İlk olarak şerbeti yaparak soğumaya bırakmalısınız.

Kek için kullanacağınız malzemelerin oda ısısında olması gerekmektedir.

Yumurta ve şekeri mikserle en az 5 dakika beyaz köpük olana kadar çırpmalısınız.

Keki fırına koyduktan sonraki ilk 20 dakika, fırının kapağını açmamalısınız.

Tatlınıza şerbeti dökerken, şerbetin soğuk kekin sıcak olması gerekmektedir.

Kek için kullanacağınız haşhaş çöreklerde kullandığımız haşhaşlardan farklıdır. Siyah, mor ya da mavi haşhaş olarak bilinen bu haşhaşı, aktarlarda ya da marketlerde bulabilirsiniz.