Hiç tanımadığı bir çocuğu kendi kızı gibi sevdiğini söyleyen donör Yusuf Naci Çeken, "Kucaklayıp öpemedim, bari toprağını öpeyim" diyerek duygularını paylaştı.

"O MİNİK YÜREĞE İYİ BAK"

Habertürk, hasta ve donör mektuplarını paylaşmış ve donörlerin tanışmak için sabırsız bekleyişlerini gündeme getirmişti. İki yıldır hastaya mektup yazan Yusuf Naci Çeken sabırla bekleyen donörlerden biriydi.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Konya’da yaşayan 46 yaşındaki Çeken, 3 yaşındaki bir kız çocuğuna can oldu. İki erkek çocuk sahibi Çeken duygularını şöyle anlatmıştı: “Eşleşme olduğunda hastayla aramda akrabalık bağı olabileceğini söylediler. Hep bir kızım olsun istemiştim. Allah bana ilik nakliyle bir kız çocuğu nasip etti. İlik vermeyi bedenimin zekâtı olarak gördüm. İki yıl tamamlandığında kızımla görüşmek istiyorum. Onu gördüğümde dayanamayıp ağlayacağıma eminim.”

Çeken, donörü olduğu kız çocuğunun annesinden gelen mektubu şöyle cevapladı: “Bebeğin iyileştiğini ve kucağıma alıp öptüğümü düşlüyorum. Nakilden sonra biraz ağrılı süreç geçirdim ama sizinkilerin yanında sivrisinek vızıltısı. O minicik yüreğe iyi bak.”

"SİZİNLE BAŞKA KOŞULLARDA TANIŞMAK İSTERDİK AMA KIZIMIZI KAYBETTİK"

Bu şekilde süren umutlu mektupların ardından ise acı haber geldi. Çeken, yazdığı son mektubuna şöyle bir cevap aldı: "Sayın aile, öncelikle size saygı ve sevgilerimi sunarım. Sizinle başka koşullarda tanışmak isterdim. Ama ne yazık ki kızım Aralık ayında hakkın rahmetine kavuştu. Sizinle gene tanışmak isterim, size daha önce de teşekkür etmek istedim. Bir türlü fırsat bulup da iletişime geçemediğim için kusura bakmayın. Eğer ben gelebilseydim gelirdim ama ne yazık ki gelemiyorum. Siz de gelebilirseniz baş göz üstüne, kapımız her zaman açıktır. Sevgilerimle. Kendinize çok iyi bakın. Allaha emanet olun."

Mektubun içinde hastanın ismi ve adresi yazsa da yönelge gereği gizlendi. Çeken, kızım dediği hastaya ait bilgilere sahip olamadığı için ziyaret edemiyor.

"BARİ TOPRAĞINI ÖPEYİM"

Mektubu aldıktan sonra duygularını paylaşan Çeken, "Ben aileyi hala tanımak istiyorum. Çünkü bizim eşleşme oranımız çok yüksekti. Doktorum 7 veya 8 göbekten akraba olabileceğini söyledi. Bir de ben o güzel tatlı fıstığı kucağıma alıp öpüp koklamak istiyordum. Nasip olmadı. Toprağını bari öpeyim istiyorum. Benim maddi hiçbir düşüncem olmadı ki buluşmamıza engel olsun. Ben bedenim ve sağlığımın zekatı olarak gördüm hep hala da öyle görüyorum. Eşleşme olursa yeniden vermek istiyorum. Benim için bir dua yeter. Cana can olmak gibisi var mı?" dedi.