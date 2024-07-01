Hastane otoparkında drift!

Ankara Valiliği, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının üst katında, araçlarıyla drift yapan kişilere 96 bin 699 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının üst katında, araçlarla drift yapıldığı yönünde sosyal medyadan paylaşılan haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

YASAL İŞLEM DE BAŞLATILDI

Açıklamada, emniyet görevlilerince hastane kameralarının incelendiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı: