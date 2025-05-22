Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü

Hastaneden sessiz sedasız ayrılan iş insanı İnan Kıraç, hastaneden kaçırıldığı iddiası üzerine polis tarafından çalışma başlatılmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; başlatılan çalışmalarda saatler sonra iş insanı Kıraç evine döndüğü belirlendi. Hastaneden gündüz saatlerinde ayrılan iş insanı saatler sonra gece yarısı evine döndüğü öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

KAÇIRILDI İDDİASI ÜZERİNE ARAMA BAŞLATILMIŞTI

İş insanın kaçırıldığı iddiası üzerine İstanbul emniyeti alarma geçti. Yapılan ilk çalışmalarda, Kıraç’ın hastaneden bindiği aracı kendi elemanın kullandığı iddia edildi. Aracın hastaneden ayrılmasından sonra yapılan ihbar üzerine polis çalışma başlattı. Polis hastaneden ayrılan Kıraç’ı bulmak için aramaya başladı.

REKLAM

KORUMA KARARI VERİLMİŞTİ

Bir süre önce İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın eşi Emine Kıraç hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında koruma kararı vermişti. Karara göre Emine Kıraç, eşi İnan Kıraç'a ve yaşadığı konuta 1 ay süreyle yaklaşamayacak. Mahkeme, yasağı ihlal etmesi durumunda 3 ila 10 gün arası zorlama hapsi, tekrarında ise bu sürenin 15 ila 30 güne kadar çıkacağını bildirdi.