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        Haberler Gündem Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü

        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü

        Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç, bugün bir hastanede check-up işlemlerin ardından sessiz sedasız bir araçla hastaneden ayrıldı. Kaçırıldığı iddiaları üzerine, polis çalışma başlatmıştı. Kıraç'ın saatler sonra evine döndüğü belirlendi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 22.05.2025 - 23:24 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:08
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        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
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        Hastaneden sessiz sedasız ayrılan iş insanı İnan Kıraç, hastaneden kaçırıldığı iddiası üzerine polis tarafından çalışma başlatılmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; başlatılan çalışmalarda saatler sonra iş insanı Kıraç evine döndüğü belirlendi. Hastaneden gündüz saatlerinde ayrılan iş insanı saatler sonra gece yarısı evine döndüğü öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

        KAÇIRILDI İDDİASI ÜZERİNE ARAMA BAŞLATILMIŞTI

        İş insanın kaçırıldığı iddiası üzerine İstanbul emniyeti alarma geçti. Yapılan ilk çalışmalarda, Kıraç’ın hastaneden bindiği aracı kendi elemanın kullandığı iddia edildi. Aracın hastaneden ayrılmasından sonra yapılan ihbar üzerine polis çalışma başlattı. Polis hastaneden ayrılan Kıraç’ı bulmak için aramaya başladı.

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        KORUMA KARARI VERİLMİŞTİ

        Bir süre önce İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın eşi Emine Kıraç hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında koruma kararı vermişti. Karara göre Emine Kıraç, eşi İnan Kıraç'a ve yaşadığı konuta 1 ay süreyle yaklaşamayacak. Mahkeme, yasağı ihlal etmesi durumunda 3 ila 10 gün arası zorlama hapsi, tekrarında ise bu sürenin 15 ila 30 güne kadar çıkacağını bildirdi.

        CHECK-UP MAHKEME KARARIYLA YAPILDI

        İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İnan Kıraç'ın sağlık durumu nedeniyle özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolüne alınmasına karar verdi. Bu işlem için vasilere tam yetki verildi. Aynı karar kapsamında, Kıraç'ın hastaneden vasi izni olmadan taburcu edilemeyeceği ve üçüncü kişilerin tedavi sürecine müdahale edemeyeceği vurgulandı. Mahkeme, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin sürece dahil olabileceğini de belirtti. Bugünde mahkemenin verdiği karar üzerine hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

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