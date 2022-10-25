Tüm Türkiye'de, doktor randevusu almak için merkezi bir sistem kullanılıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) olarak adlandırılan bu sistem sayesinde vatandaşlar; istediği zaman, istediği şekilde randevu alabiliyor. Peki, hastanelerden nasıl randevu alınır? İşte, detaylar...

HASTANELERDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

Vatandaşların, herhangi bir hastaneden randevu almaları için MHRS'nin anasayfasına giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra izlenecek süreç şu şekilde;

- Randevu al butonuna tıklayın.

- Karşınıza çıkan ekrana T.C. kimlik numaranızı ve şifre bilgilerinizi girin.

- Sisteme giriş yaptıktan sonra yaşanılan ilçeye ve aranılan doktora göre seçim yapın.

- Uygun randevular ekranda listelenecektir.

Şifresi olmayan vatandaşlar, e-devlet şifresiyle giriş yapabilir veya yeni bir üyelik oluşturabilir.

MHRS RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HASTANELERDEN TELEFON İLE NASIL RANDEVU ALINIR?

İnternete erişim sorunu yaşayan veya bir üyeliğe sahip olmayan vatandaşlar, ikinci bir tercih olarak telefon ile de doktor randevusu alabilir.

Vatandaşlar, randevu almak için 182'yi aradığında bir müşteri temsilcisi yardımıyla hastane randevusu oluşturabilir.

İster telefon ile ister internet üzerinden alınsın, kişinin tüm randevuları "randevu geçmişi" başlığında gözükür.